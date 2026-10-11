Penal para Central y expulsión en Independiente Rivadavia, en medio de las protestas de los jugadores visitantes

Facundo Tello no dudó y cobró el penal al zaguero central, que derivó en el gol de Angel Di María, avalada por el VAR, que llamó para la roja al 9 rival

La imagen corresponde al momento exacto de la falta a Ignacio Ovando, que fue astuto para ir por esa pelota ante el despeje de Studer.

Central hizo un muy buen primer tiempo ante Independiente Rivadavia , pero llegó al gol en una jugada muy protestada al principio del partido. Y sobre el final de la etapa, esta vez el VAR llamó al juez Facundo Tello para expulsar al 9 rival, Alex Arce. Dos polémicas que allanan la victoria canalla.

A los 9 minutos, en pleno asedio canalla, la pelota nunca pudo ser sacada por la defensa de la Lepra mendocina. Fueron a disputarle arriba Agustín Sández con Alex Arce, ganó el zaguero paraguayo y quedó picando en el área.

Ahí Sheyko Studer se aprestó a despejarla y, ni lerdo ni perezoso, Ignacio Ovando metió su pierna derecha y el defensor visitante le terminó pegando una patada. Tello, bien de frente a la jugada, dio penal y el VAR a cargo de José Carreras convalidó.

Ovando fue muy rápido y de hecho punteó primero la pelota, por lo que Studer le terminó pegando a los 9 minutos. Fue falta, fue penal y gol de Di María dos minutos después.

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La acción del penal de Ignacio Ovando

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL



Tello cobró esta falta de Studer sobre Ovando y le da la chance al Canalla de ponerse en ventaja.



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La roja a Alex Arce

Sobre los 39' y en una de las pocas llegadas sobre el área canalla, Arce fue demasiado optimista para intentar hacerse de una pelota alta.

Gastón Avila ya venía de costado claramente para meter la cabeza, porque llegaba antes y Arce no bajó la pierna. Consecuencia: le impactó en el costado izquierdo de la cara y se la dejó toda marcada, con rastros de sangre.

Tello cobró la falta pero no consideró que era para echarlo, pero el VAR llamó, revisó y consideró que la acción puso en riesgo el físico del adversario. La cara de Avila mostró que había argumento y lo echó a los 40'.