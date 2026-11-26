El ciberataque se produjo en momentos en que el organismo y sobre todo su presidente, Gianni Infantino, están bajo la lupa internacional

La Federación Internacional de Fútbol Asociado ( Fifa ) fue víctima de un ciberataque en el que piratas informáticos obtuvieron acceso a lo que el organismo rector del fútbol mundial describe como un "conjunto limitado de información personal y comercial".

“La Fifa está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, declaró la organización en un comunicado enviado a la agencia de noticias Associated Press.

El organismo no especificó cuándo tuvo lugar el ciberataque ni la naturaleza exacta de la información pirateada por los hackers.

La semana pasada, un grupo que se hacía llamar Handsome Boy Hacking Club publicó en X una captura de pantalla de lo que afirmaban ser archivos de Fifa. Tres días después, pareció atribuirse el mérito del hackeo al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

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La reacción de la Fifa

"La Fifa condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular datos personales", declaró el organismo en su comunicado. Y añadió: "Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

La filtración de datos se produce en un momento en que la Fifa y su presidente, Gianni Infantino, están bajo escrutinio tras su fallido y secreto plan para vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores privados.

Infantino también intenta extender su presidencia de la Fifa, que ya dura 11 años, hasta 2031. Es el favorito en las elecciones que se celebrarán el 18 de marzo, junto con Kohzo Tashima de Japón y Philippe Diallo de Francia, los otros candidatos.