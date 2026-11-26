La amenaza se expresó a través de una bandera que colgaron a la madrugada en Avellaneda. "Es triste, cruzaron un límite", dijo el extenista

Gastón Gaudio dijo estar muy triste por la amenaza pero dijo que seguirá trabajando para ser presidente de Independiente.

Independiente está metido de lleno en un clima preelectoral y, en ese marco, este jueves se supo que uno de sus tres candidatos a presidente, Gastón Gaudio, fue víctima de una grave amenaza de muerte a través de una bandera que colgaron en Avellaneda.

El extenista es uno de los tres postulantes a la presidencia del Rojo en las elecciones que se realizarán dentro de un par de semanas. Los otros son Luciano Nakis y Enrique Sacco.

"Gaudio. Te vamos a matar a vos y a tus hijos", se lee en una bandera que manos desconocidas colgaron durante la madrugada en la ciudad de Avellaneda.

Qué dijo Gastón Gaudio

Cuando se enteró, Gaudio expresó su estado de ánimo con un posteo en sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos", dijo.

La gravísima amenaza se conoció apenas dos días después de que Gaudio presentara su lista completa para las elecciones en Independiente, en la que confirmó que será acompañado por Fabio Fernández como candidato a vicepresidente 1° y Lucas Brea como vice 2°.