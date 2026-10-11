En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Central goleó 5 a 0 a Independiente Rivadavia, es líder de la zona B y está a dos puntos de la cima de la acumulada.
Central vapuleó 5 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y quedó a dos puntos de la cima de la tabla anual.
Central goleó 5 a 0 a Independiente Rivadavia, es líder de la zona B y está a dos puntos de la cima de la acumulada.
La Lepra mendocina comanda la tabla anual con 52 puntos y Central ahora tiene 50 puntos.
28' Gol de Marco Ruben para Central.
23' gol de Copetti.
11' gol de Di María.
6' gol de Campaz.
Inicio del segundo tiempo.
Final del primer tiempo. Central gana 1 a 0.
39' Expulsado Alex Arce por una patada en la cara a Gastón Ávila. Fue llamado por el VAR y Tello lo expulsó.
En el primer tiempo fue todo de Central. Fallaron chances netas Sández y Ovando para ampliar la ventaja.
10' minutos falta de Studer a Ovando y penal para Central, que a los 11 minutos anotó Ángel Di María. Gana el Canalla 1 a 0.
Comenzó el partido en el Gigante de Arroyito.
El regreso de Agustín Sández tras la sanción por Alexis Soto, y las vueltas de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro por el lesionado Gaspar Duarte y Giovanni Cantizano, son las novedades del equipo de Almirón en relación al once que igualó ante Banfield.
Central vapuleó 5 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y quedó a dos puntos de la cima de la tabla anual.