También está bajo sospecha de tener vínculos con la organización criminal Comando Vermelho. Hay más futbolistas investigados

Un futbolista brasileño de Vasco da Gama fue detenido este martes mientras participaba de la práctica del equipo en el centro de entrenamiento del club. El futbolista es sospecho de intento de asesinato, narcotráfico y otros delitos. Se cree que está vinculado a la organización criminal Comando Vermelho.

Se trata de David Correa da Fonseca, de 31 años. David juega como extremo derecho en el equipo en el que también están los argentinos Facundo Colidio (ex-River) y Santiago Sosa (ex-Racing).

La orden de detención contra el delantero la emitió un juzgado penal de Río de Janeiro y fue ejecutada por efectivos de la Policía Civil.

"El jugador es siendo investigado por los presuntos delitos de intento de homicidio, pertenencia a una organización criminal armada, narcotráfico y coacción durante procedimientos judiciales", informó la policía de Brasil en un es objeto de otras investigaciones por posibles conexiones con miembros de una facción criminal en la favela Rocinha.

La investigación incluye a otros jugadores e incluso uno de ellos también fue detenido. En este caso se trata del defensor Heyner, del club Vila Nova, de la serie B del fútbol brasileño.

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La jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, que es quien ordenó las detenciones, también dispuso la prisión preventiva de ambos al considerar que existen indicios de que intentaron interferir en las investigaciones.

La hipótesis es que los futbolistas ofrecieron dinero a testigos para convencerlos de que modificaran sus declaraciones e incluso consideraron usar la violencia contra uno de ellos.

Operación Tropa

Los jugadores están siendo investigados en el marco de la denominada Operación Tropa, que investiga las actividades de una organización criminal sospechosa de estar involucrada en el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y de tener vínculos con la facción criminal Comando Vermelho.

La Operación Tropa fue puesta en marcha el 31 de agosto de este año por la Policía Civil del Estado de Espírito Santo. La investigación se originó a partir de un intento de homicidio ocurrido en marzo de 2024 en la ciudad de Vitória.

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Mensajes incriminantes

Durante la investigación, los investigadores tuvieron acceso a los mensajes intercambiados entre David y Edson Vander da Silva Junior, identificado por la policía como miembro de una organización criminal y responsable de gestionar aspectos de la vida financiera y la carrera del delantero.

En una de las conversaciones, tras recibir información sobre la víctima del intento de asesinato, David supuestamente respondió: "Se merecía que le dispararan". En otro intercambio, tras recibir una fotografía de una pistola, el jugador supuestamente escribió: "Tienes que matar a uno para ver qué se siente".