Triangulación por Gamba

Diego Cocca ratificó públicamente que necesitaba más refuerzos. “Esperemos que en estos días lleguen”, destacó el entrenador de Central luego del amistoso ante Arsenal. La dirigencia aceitó algunas cuestiones y ahora trabaja a destajo para adquirir el 50 por ciento de la ficha del delantero Lucas Gamba. El cónclave de hoy debería ser determinante. Porque la llegada del atacante depende de una triangulación que tiene como protagonistas a los canallas, Huracán y Olimpia de Paraguay. Desde Arroyito son optimistas en que podrían sellar la negociación en esta misma jornada, ya que el deseo es que el atacante se realice mañana mismo, o en su defecto pasado, la revisión médica y luego firme el correspondiente contrato debido a que el jueves cerrará el libro de pases.

La semana pasada se pegó la ñata contra el vidrio porque Huracán rechazó la “escasa propuesta que hizo Central por la mitad del pase de Gamba”, que supuestamente había sido tasado en tres millones de dólares, según confiaron desde Parque Patricios a Ovación en su momento.

Y cuando todo indicaba que el jugador perdía fuerza en el radar de los auriazules, Cocca insistió por más caras para poder terminar de conformar el plantel, que tendrá una temporada movida y cargada de condimentos deportivos y emocionales.

La dirigencia de Arroyito apeló a una estrategia que ahora parece poner contra las cuerdas a los quemeros. Es que el globo le adeuda a Olimpia 600 mil dólares por la compra del defensor Saúl Salcedo. A su vez, los paraguayos le deben a los auriazules 600 mil de la misma moneda de la adquisición que hizo tiempo atrás del zaguero central José Leguizamón.

Ante este cruce de intereses y endeudamiento colectivo la directiva que preside Rodolfo Di Pollina aprovechó y charló con los dos clubes para ver si lograban un consenso y cerraban el tema económico que los involucra para poder quedarse con Gamba de una vez.

Central formalizó una nueva oferta a su par de Huracán para quedarse con el 9. También golpeó las puertas en Paraguay por el importante valor que le adeuda Olimpia, que a su vez le reclamó de manera inminente el monto (600 mil dólares) que debe recibir por parte de la escuadra porteña a raíz de la operación que incluyó a Salcedo tiempo atrás.

Por ahora todo sigue indefinido. Aunque hoy habrá un nuevo contacto entre todos los protagonistas en pos de llegar a buen puerto. La empresa no es sencilla. Aunque en realidad esta triangulación parece haber dejado prácticamente sin defensa ni argumento al representativo de Parque Patricios como para no largar al delantero bajo las nuevas condiciones que idearon los canallas.

Si los guaraníes como quemeros coinciden tras el contacto que mantendrán entonces le allanarían el camino a los canallas, que desembolsarían en estos momentos 400 mil dólares al globo (más la deuda que debían recibir de Olimpia claro está).

Pero en Arroyito no quieren descorchar ni gastar a cuenta porque Huracán no se mueve de la postura rígida. No tiene muchas intenciones de desprenderse de Gamba. Mucho menos de esta manera. Por lo tanto, los canallas encararán hoy la negociación con marcado optimismo porque es el delantero que Cocca pidió.

Por eso harán todo lo posible para poder adquirir la mitad del pase y sumarlo de manera inminente al plantel que entrena en el country de Arroyo Seco, si es que los planetas se alinean. La idea es incluso que el jugador pueda estar mañana, o en su defecto pasado, en nuestra ciudad para cumplir con la revisión médica y luego sellar el contrato que lo ligará a los de Arroyito.

La prisa radica, además, en que el próximo jueves cerrará el libro de pases en el plano nacional, pese a que luego los clubes que logren hacer transferencias al exterior estarán facultados para adquirir jugadores hasta el 5 de septiembre debido a un reciente decreto como se emitió en el último boletín oficial de la AFA.

Sigue buscando para el fondo y medio

La prioridad de la dirigencia auriazul es sumar de manera urgente un delantero (ver aparte). Mientras tanto, sigue buscando un volante ofensivo y un defensor para terminar de conformar el plantel. En Arroyito saben que el plazo vence el próximo jueves, que será cuando cerrará el libro de pases.