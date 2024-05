Tres renuncias en la selección argentina femenina y fuertes críticas a la AFA

A través de las redes sociales, las futbolistas denunciaron que fueron “humilladas” y anunciaron que no vestirán la albiceleste en la próxima fecha FIFA

Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros , las tres pertenecientes a Boca Juniors, comunicaron que no les garantizaban las condiciones mínimas para ir a entrenar , como algunas comidas y los viáticos . Según el relato de las jugadoras, desde la entidad aseguraban que “no hay plata” y que atravesaron varias de estas situaciones durante los últimos tiempos.

La primera en manifestar su postura fue Benítez, quien denunció que durante los entrenamientos en el predio Lionel Messi de Ezeiza no recibieron desayuno ni almuerzo . “¿La respuesta de siempre? No hay plata”, indicó la mediocampista de Boca sobre la situación. Además, contó que les ofrecieron un sándwich de jamón y queso con una banana para comer .

Pero eso no fue todo, ya que la futbolista agregó que desde la AFA le comunicaron al plantel que tampoco les pagarían los viáticos correspondientes a la fecha FIFA ni les entregarían entradas para los familiares , por lo que deberían abonar 5 mil pesos por cada ticket.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Benitez (@benitez.lorena4)

>> Leer más: Quién festejó más entre Central y Newell's en juveniles de AFA del fútbol femenino

Benítez afirmó que están siendo “boludeadas una y otra vez” y concluyó: “De mi parte, decido no seguir dando la cara, poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto. Por personas que no les interesa que nuestro fútbol femenino crezca. Decido no seguir siendo parte del retroceso”.

Unas horas más tarde, Cruz siguió los pasos de su compañera de equipo y selección para hacer pública su indignación. “Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”, afirmó.

“Solo deseo que generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección”, concluyó la defensora después de mencionar los mismos inconvenientes que Benítez y remarcar su tristeza por la decisión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juli Cruz (@cruzjulieta81)

Por último, Oliveros publicó una imagen suya en blanco y negro con algunas frases que daban a entender su decisión de alejarse de la selección. “Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco”, escribió la arquera, y añadió: “¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laurina Oliveros (@lauchioliveros)

Los amistosos de la selección argentina femenina

La selección argentina disputará dos amistosos ante su par de Costa Rica el próximo viernes 31 de mayo desde las 20.10 en el Estadio Ciudad de Buenos Aires y el lunes 3 de junio al mismo horario pero en el Estadio Ciudad de Vicente López.