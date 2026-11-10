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Tres juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

De cara al descanso por la fecha Fifa, Diego Placente citó a dos futbolistas leprosos y un canalla para la semana de entrenamientos en Ezeiza

10 de noviembre 2026 · 11:33hs
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Guch y Gómez Mattar

Archivo La Capital

Guch y Gómez Mattar, de Newell's, y Verón, de Central, entrenarán con la sub-20 en Ezeiza.

La selección argentina sub-20 confirmó la convocatoria tres futbolistas rosarinos en la previa de los octavos de final del torneo Clausura. En este descanso por la fecha Fifa, Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's, y Elías Verón, de Central, trabajarán en Ezeiza bajo las órdenes de Diego Placente.

Los tres jugadores rosarinos formarán parte del grupo de apoyo al seleccionado mayor de Lionel Scaloni, que enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.

Por el lado de los leprosos, tanto Guch como Gómez Mattar se asentaron en el primer equipo bajo la dirección técnica de Frank Darío Kudelka y se espera que sean parte del importante desafío que tendrá Newell's en dos semanas, cuando visite a Gimnasia de La Plata en El Bosque por los octavos de final.

En tanto, Elías Verón ganó terreno de la mano de Jorge Almirón, por lo que pasó a ser la alternativa para el lateral derecho canalla, por detrás de Emanuel Coronel. El juvenil auriazul sumó una importante cantidad de minutos en el campeonato ingresando desde el banco de suplentes.

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Además, el rosarino Franco Domínguez Ávila también fue citado por Placente para esta semana de entrenamientos. El delantero de Estudiantes fue parte del seleccionado que disputó los Juegos Suramericanos en Rosario y se colgó la medalla plateada.

De Newell's a la selección juvenil

A lo largo de este Clausura, Guch fue titular prácticamente durante todo el campeonato y, el sábado pasado ante Instituto, fue preservado e ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

Por su parte, Gómez Mattar alternó entre el once titular y el banco, aunque también sufrió una lesión que lo dejó un par de partidos afuera en el inicio del torneo. Ante la Gloria, el joven mediocampista cambió el partido con su ingreso y entregó una asistencia, pero la victoria leprosa se escapó sobre el final.

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De esta manera, Kudelka perderá a los de sus jugadores para la semana de descanso y preparación de cara a los playoffs, aunque se espera que los recupere a partir del sábado y cuente con ellos en los días previos al viaje con destino a La Plata.

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