Tres juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

De cara al descanso por la fecha Fifa, Diego Placente citó a dos futbolistas leprosos y un canalla para la semana de entrenamientos en Ezeiza

Guch y Gómez Mattar, de Newell's, y Verón, de Central, entrenarán con la sub-20 en Ezeiza.

La selección argentina sub-20 confirmó la convocatoria tres futbolistas rosarinos en la previa de los octavos de final del torneo Clausura. En este descanso por la fecha Fifa, Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's , y Elías Verón, de Central , trabajarán en Ezeiza bajo las órdenes de Diego Placente.

Los tres jugadores rosarinos formarán parte del grupo de apoyo al seleccionado mayor de Lionel Scaloni , que enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.

Por el lado de los leprosos, tanto Guch como Gómez Mattar se asentaron en el primer equipo bajo la dirección técnica de Frank Darío Kudelka y s e espera que sean parte del importante desafío que tendrá Newell's en dos semanas, cuando visite a Gimnasia de La Plata en El Bosque por los octavos de final.

En tanto, Elías Verón ganó terreno de la mano de Jorge Almirón , por lo que pasó a ser la alternativa para el lateral derecho canalla, por detrás de Emanuel Coronel . El juvenil auriazul sumó una importante cantidad de minutos en el campeonato ingresando desde el banco de suplentes.

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Además, el rosarino Franco Domínguez Ávila también fue citado por Placente para esta semana de entrenamientos. El delantero de Estudiantes fue parte del seleccionado que disputó los Juegos Suramericanos en Rosario y se colgó la medalla plateada.

De Newell's a la selección juvenil

A lo largo de este Clausura, Guch fue titular prácticamente durante todo el campeonato y, el sábado pasado ante Instituto, fue preservado e ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

CONVOCADOS



Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar fueron citados para trabajar durante toda la semana en Ezeiza junto con la Selección sub 20 y para formar parte del grupo de apoyo a la Selección Mayor.#VamosLosPibes pic.twitter.com/gBYurVFeF0 — Newell’s Old Boys (@Newells) November 10, 2026

Por su parte, Gómez Mattar alternó entre el once titular y el banco, aunque también sufrió una lesión que lo dejó un par de partidos afuera en el inicio del torneo. Ante la Gloria, el joven mediocampista cambió el partido con su ingreso y entregó una asistencia, pero la victoria leprosa se escapó sobre el final.

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De esta manera, Kudelka perderá a los de sus jugadores para la semana de descanso y preparación de cara a los playoffs, aunque se espera que los recupere a partir del sábado y cuente con ellos en los días previos al viaje con destino a La Plata.