Gimnasia se prepara para tener un marco especial cuando reciba a Newell's La entidad dispuso descuentos especiales para la adquisición de bonos y se espera una gran concurrencia cuando el Lobo y la Lepra definan el pase a cuartos de final 10 de noviembre 2026 · 11:20hs

El estadio de Gimnasia será el escenario del duelo decisivo que tendrá Newell's ante Gimnasia.

Gimnasia puso en práctica una promoción de bonos para los octavos de final del torneo Clausura y el resultado fue exitoso para la entidad. Tanto los socios del Lobo como los abonados tenían la chance de acceder a descuentos especiales si lo hacían hasta este lunes, ya que a partir de ahora los precios se incrementaron. La expectativa está centrada en el duelo que sostendrá ante Newell's por los octavos.

La iniciativa que se puso en marcha forma parte de la implementación del día del club para los próximos dos partidos que Gimnasia disputará de local, una medida que la dirigencia comunicó a los hinchas y que contempla el pago de un adicional para ingresar al estadio.

La determinación que adoptó la dirigencia tiene que ver con la necesidad de recaudar fondos y afrontar diversos compromisos económicos, de acuerdo a lo que informó el diario Hoy de La Plata. Y esta es una de las maneras a la que recurren las instituciones para afrontar los pagos, es decir recurriendo a los socios e hinchas.

Tercero y sexto Cabe recordar que el partido que tendrá ante Newell’s por los octavos de final del Clausura se jugará el fin de semana del 21 y 22 del corriente mes. El equipo de Ariel Pereyra, que cerró una muy buena fase regular en el tercer puesto del grupo B, se medirá ante la Lepra, sexto de la zona A, y tendrá además la ventaja de disputar el encuentro ante su gente.