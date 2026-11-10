Controversia por el VIP en la misa de León XIV: quiénes estaban y cómo se armó

La primera misa del papa León XIV en la Argentina fue celebrada por más de dos millones de personas a lo largo de avenida Libertador, bajo el sol del barrio de Palermo. Pero hubo un grupo selecto que accedió a un sector VIP, a escasos metros del escenario del Papa.
Estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Marcela Tinayre, Florencia de la V, Zulema Yoma y Zulema Menem, Yanina Latorre y Claudia Villafañe. Algunas figuras compartieron en sus redes sociales imágenes de la ceremonia y de la carpa exclusiva, que contó con servicio de catering.
El sector reservado también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña, y la vicejefa Clara Muzzio. Entre los convocados figuraron los ex jefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, además de empresarios como Nicolás Caputo, Hugo Sigman y Aldo Roggio. Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana.
Pampita, Alejandro Garavier y Valeria Mazza
León XIV y la misa VIP
La controversia fue evidente: mientras las personas de pie de distintos puntos del país, incluido religiosos, esperaron en la extensa multitud, hubo privilegios concedidos a celebridades, políticos y empresarios. Además, no condice con el mensaje que el propio León XIV estaba dando frente a ellos.
La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas incluso del ambiente eclesiástico por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados del Papa.
Las imágenes sobre el catering y las comodidades de los invitados provocaron reacciones críticas en las redes sociales. Hasta hubo un código vestimenta: pantalón largo, pollera o vestido a la altura de la rodilla o más largo. Los hombros deben estar cubiertos. Camisas, blusas o remeras con manga, sin escotes ni espalda descubierta.
Y aclaraban que no se permitirían: Shorts, minifaldas, musculosas y ojotas. Ropa con logos, consignas o mensajes de carácter político, partidario, gremial o publicitario. Las que no se ajustaron al protocolo fueron Zuma y Zulemita, optaron por el crema.
La empresa DF Entertainment fue contratada para la producción de actividades vinculadas con la visita papal. La oferta de la licitación habría sido de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento. Sin embargo, la existencia de esa oferta no permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales ya que hubo numerosas actividades que se realizaron y estaban relacionadas con León XIV.