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Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro rosarino

Las cámaras de videovigilancia registraron el hecho en El Palacio de la Oportunidad. También hubo detenidas tras robar en un negocio de Santa Fe al 1400

1 de julio 2026 · 16:28hs
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Los comerciantes exhiben fotos de las mecheras en sus negocios.

Los comerciantes exhiben fotos de las mecheras en sus negocios.

La denuncia de empleados de seguridad de un comercio de la equina de Corrientes y San Luis culminó con la detención de una pareja sospechosa de cometer una serie de robos del tipo descuidista, con la modalidad de "mecheras". Fue el martes alrededor de las 17 cuando personal de seguridad de El Palacio de la Oportunidad advirtió la maniobra y dio aviso a la Brigada de Orden Urbano.

Según fuentes policiales la denuncia inicial fue tentativa de robo con los presuntos autores retenidos en el lugar. El encargado de seguridad del comercio explicó que reconoció a un hombre y una mujer cuando ingresaron al negocio ya que estaban registrados en las cámaras de videovigilancia por protagonizar hechos similares semanas antes. Al ir al sector de monitoreo y revisar las cámaras de vigilancia, observó que el joven había ocultado entre sus prendas en la tarde del martes un auricular inalámbrico y un reloj digital.

>> Leer más; Comerciantes quieren que las mecheras reincidentes vayan presas 30 días

Cuando la pareja intentó abandonar el local sin abonar los productos, fueron retenidos hasta la llegada de la Policía. Los aprehendidos fueron identificados como Milagros A. y Misael D., ambos de 19 años. Tras las actuaciones de rigor, ambos fueron trasladados a la Comisaría 2º, por razones de jurisdicción, donde quedaron a disposición de la Justicia.

El accionar de las mecheras

En tanto, el sábado 21 de junio tres mujeres fueron detenidas al mediodía en pleno centro luego de haber sustraído indumentaria en un comercio de Santa Fe al 1400. El hecho se desencadenó alrededor de las 11.30, cuando el propietario del local advirtió la maniobra y decidió perseguir a las sospechosas por la calle.

Luego recibir el alerta a través de la frecuencia radial, agentes de la Brigada Motorizada interceptaron a las acusadas en la esquina de Santa Fe y España. En el lugar, los efectivos lograron la aprehensión de las tres mujeres y el secuestro de la ropa robada, la cual fue reconocida en el acto por la víctima del robo.

Las detenidas fueron identificadas como Nair A., de 35 años, Jorgelina B., 31 años, y Patricia E., 46 años. Por razones de jurisdicción, el operativo y los elementos recuperados fueron trasladados a la Comisaría 2ª.

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