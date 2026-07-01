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Lanzan una campaña solidaria para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial

Rocío Benítez quedó en silla de ruedas tras un siniestro vial. Se someterá a un tratamiento regenerativo con células madre en Córdoba

1 de julio 2026 · 17:54hs
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Rocío Benítez. La joven santafesina internada en San Jerónimo Sud como el nadador rosarino Marías Bottoni

Rocío Benítez. La joven santafesina internada en San Jerónimo Sud como el nadador rosarino Marías Bottoni

En San Jerónimo Sud lanzaron una campaña solidaria por Rocío Benítez, una profesora de Educación Física santafesina de 40 años que quedó en silla de ruedas tras un accidente de tránsito y se someterá a un tratamiento regenerativo con células madre en el Instituto de Medicina Evolutiva y Biológica de Río Cuarto, en Córdoba.

Su vida cambió en un segundo

Hace ocho meses la vida de Rocío Benitez cambió. Esta joven santafesina ya conocía el dolor que provoca perderlo todo, su familia había sufrido las inundaciones de Santa Fe de 2003, pero su capacidad de resiliencia la llevó a comenzar nuevamente su vida en la localidad de Santo Tomé, cumplió el sueño de su vida, recibirse de profesora de Educación Física, formar una familia y tener un hijo. Integró el equipo de rugby de esa localidad, el Cha Roga Club, y llegó a representar a nuestro país en el seleccionado nacional de rugby femenino. Su vocación de servicio la llevó a ser guardavida y bombera voluntaria y a graduarse como abanderada de su promoción.

Pero un día al terminar de dar sus clases ya tarde, cansada, pero con la satisfacción que nace del ejercicio de la docencia de dar todo por sus alumnos, el destino le jugó una mala pasada, un golpe de viento a contrapelo, un accidente de tránsito, producto de la imprudencia de un tercero le provocó una lesión medular que la dejó sin la capacidad de caminar perdiendo la sensibilidad del pecho hacia abajo. Toda su vida cambio en unos pocos segundos, pero lejos de rendirse, no bajó sus brazos, fue internada en el Centro Integral de Rehabilitación de la localidad de San Jerónimo Sud, el mismo que acogió al joven nadador Matías Bottoni, y así ambos compartieron en las sesiones de kinesiología sus sueños de superar la adversidad.

Pide ayuda para mejorar su calidad de vida

Hoy Rocío, venciendo la natural vergüenza humana de una persona que todo lo que consiguió fue con su esfuerzo y sacrificio, pide ayuda para poder mejorar su calidad de vida y recuperar parte de la vida que le fuese truncada esa noche del 6 de octubre de 2025 y estar más cerca de su gran sueño: recorrer el mundo en una casa rodante con su familia.

El Instituto de Medicina Evolutiva y Biológica de Rio Cuarto, Córdoba, le ofrece un tratamiento de células madre que podrían regenerar parte del daño de su lesión que la ató a una silla de ruedas. La consigna es sencilla: llegar a 60000 transferencias de sólo 1000 pesos. Su alias es: gracias.rocio.camina

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