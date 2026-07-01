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El aeropuerto de Rosario recibió cinco vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Llegaron a Rosario por niebla. El Boeing 747 es un icónico avión comercial transcontinental de fuselaje ancho y cada vez menos habitual

1 de julio 2026 · 15:39hs
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Entre las operaciones recibidas por el aeropuerto de Rosario se encontró el vuelo Lufthansa LH510

Entre las operaciones recibidas por el aeropuerto de Rosario se encontró el vuelo Lufthansa LH510, procedente de Francia.

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas volvió a desempeñar un papel clave dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos al recibir durante la madrugada de este miércoles cinco vuelos internacionales que debieron desviarse de su destino original debido a las condiciones de baja visibilidad, provocadas por la niebla en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las operaciones de alternativa permitieron brindar una respuesta rápida y segura a aeronaves procedentes de distintos puntos del exterior que tenían como destino final Buenos Aires. En coordinación con los organismos que operan en la terminal, el aeropuerto local dispuso los recursos necesarios para atender a las aeronaves, asistir a las tripulaciones y pasajeros, y facilitar la continuidad de los vuelos una vez normalizadas las condiciones meteorológicas.

La "reina de los cielos" en Rosario

Entre las operaciones recibidas se encontró el vuelo Lufthansa LH510, procedente de Frankfurt (FRA), con la aeronave Boeing 747, que aterrizó a las 06.57 horas. Los pasajeros permanecieron a bordo y la aeronave continuó viaje hacia Ezeiza a las 09.45 horas. La llegada de esta aeronave no pasó desapercibida porque se trata de la histórica “reina de los cielos”, un icónico avión comercial transcontinental de fuselaje ancho y cada vez menos habitual en operación regular.

Su tamaño, su silueta con la clásica joroba superior y ser la primera aeronave con dos pisos la convierten en una presencia difícil de ignorar cada vez que toca pista.

Los vuelos anteriores

Previamente, el vuelo Copa CM329, procedente de Panamá (PTY), que aterrizó a las 2.47 horas y retomó su vuelo hacia Ezeiza a las 7.30 horas. También fue recibido el vuelo Copa CM346, proveniente de Panamá, que aterrizó a las 3.37 horas. En este caso, los pasajeros descendieron en Rosario y continuaron su viaje por vía terrestre hacia Buenos Aires.

A las 4.10 horas aterrizó un tercer vuelo alternativo de Copa CM454, también procedente de Panamá y despegó hacia Ezeiza a las 8.15 horas.

Por su parte, el vuelo Avianca AV635, que cubría la ruta Guayaquil (GYE) – Ezeiza, arribó a las 5.13 horas. Los pasajeros descendieron en el AIR para continuar su traslado por vía terrestre, mientras que la aeronave partirá hacia Ezeiza en horas de la tarde.

Vuelos internacionales

Desde la provincia destacaron que, además de estas operaciones alternativas, el AIR continuó brindando servicios a los cuatro vuelos internacionales que estaban dentro de la planificación habitual durante la madrugada: Copa (Panamá), Arajet (Punta Cana), GOL (Río de Janeiro) y Latam (Lima).

Con las operaciones registradas durante esta jornada, el Aeropuerto Internacional de Rosario supera los 13 vuelos comerciales de alternativa recibidos desde fines de mayo. Se trata de aeronaves de distintas compañías nacionales e internacionales que debieron modificar su plan de vuelo debido a condiciones meteorológicas adversas en sus aeropuertos de destino, consolidando al AIR como una de las principales terminales de respaldo de la región.

"Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia estratégica del Aeropuerto Internacional de Rosario como terminal de alternativa para vuelos nacionales e internacionales. Su infraestructura operativa, la disponibilidad de servicios aeroportuarios y la coordinación permanente con los distintos organismos que intervienen en la actividad aeronáutica permiten garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones ante contingencias meteorológicas que afectan a otros aeropuertos del país", apuntaron desde la terminal local.

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