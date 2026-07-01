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A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Con mucho esfuerzo y con un penal postrero de Tielemans, Bélgica se lo dio vuelta a un Senegal que estuvo muy cerca de la hazaña

1 de julio 2026 · 20:54hs
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Tielemans lo grita con alma y vida en el final del partido. Fue el segundo de su cuenta personal y el de la victoria de Bélgica.

Tielemans lo grita con alma y vida en el final del partido. Fue el segundo de su cuenta personal y el de la victoria de Bélgica.

Bélgica tuvo que apelar a su ropa de trabajo para poder dejar en el camino a Senegal, en un Mundial que sigue deparando sorpresas en los trámites y en los resultados finales. En este caso, el gran candidato a llevarse este duelo tuvo que sacrificarse más de la cuenta y apelar a su corazón y a su oficio para conseguir lo que buscaba. Así, con mucho susto, y con más sudor que ideas, muy lejos de sus mejores tardes, el conjunto europeo superó 3 a 2 al africano en tiempo suplementario.

Bélgica perdía 2 a 0 a 10 minutos del cierre del tiempo reglamentario, pero a pura determinación logró empatar y estirar la definición a la etapa suplementaria. Allí, con un discutido penal, Bélgica logró el triunfo 3 a 2 a través de un impecable envío de Youri Tielemans, que mostró su frialdad y su jerarquía en ese disparo impecable, arriba y a la derecha.

>>Leer más: Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

Bélgica tuvo que esforzarse

De esa manera, esta victoria trabajada, que contó con el arbitraje del hondureño Saíd Martínez en un choque muy emotivo en el Lumen Field de Seattle, le permitió a Bélgica esperar tranquilo en octavos de final al vencedor de Estados Unidos y Bosnia.

Bélgica y Senegal protagonizaron un intenso duelo de ida y vuelta y, para sorpresa de muchos, el equipo africano tuvo las más claras. Así fue que no extrañó que los Leones macaran a través de Habib Diarra en el primer tiempo y de Ismaïla Sarr en el segundo.

>>Leer más: Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Reaccionó justo a tiempo

En tanto, Bélgica, que parecía superado y sin reacción, pudo equilibrar el tanteador con goles de Romelu Lukaku y de Tielemans.

En ese marco, cuando parecía que todo desembocaba en serie de penales, sobre la expiración del alargue Bélgica dio el grito de victoria a través de Tielemans, con un penal que salió a escena merced a la asistencia del VAR.

Bélgica sacó pasaje pero no mete miedo a sus rivales y deberá mejorar bastante si quiere que su camino en el Mundial sea más extenso.

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