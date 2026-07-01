A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Con mucho esfuerzo y con un penal postrero de Tielemans, Bélgica se lo dio vuelta a un Senegal que estuvo muy cerca de la hazaña

Tielemans lo grita con alma y vida en el final del partido. Fue el segundo de su cuenta personal y el de la victoria de Bélgica.

Bélgica tuvo que apelar a su ropa de trabajo para poder dejar en el camino a Senegal, en un Mundial que sigue deparando sorpresas en los trámites y en los resultados finales. En este caso, el gran candidato a llevarse este duelo tuvo que sacrificarse más de la cuenta y apelar a su corazón y a su oficio para conseguir lo que buscaba. Así, con mucho susto, y con más sudor que ideas, muy lejos de sus mejores tardes, el conjunto europeo superó 3 a 2 al africano en tiempo suplementario.

Bélgica perdía 2 a 0 a 10 minutos del cierre del tiempo reglamentario , pero a pura determinación logró empatar y estirar la definición a la etapa suplementaria. Allí, con un discutido penal, Bélgica logró el triunfo 3 a 2 a través de un impecable envío de Youri Tielemans , que mostró su frialdad y su jerarquía en ese disparo impecable, arriba y a la derecha.

De esa manera, esta victoria trabajada, que contó con el arbitraje del hondureño Saíd Martínez en un choque muy emotivo en el Lumen Field de Seattle, le permitió a Bélgica esperar tranquilo en octavos de final al vencedor de Estados Unidos y Bosnia.

Bélgica y Senegal protagonizaron un intenso duelo de ida y vuelta y, para sorpresa de muchos, el equipo africano tuvo las más claras. Así fue que no extrañó que los Leones macaran a través de Habib Diarra en el primer tiempo y de Ismaïla Sarr en el segundo.

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Reaccionó justo a tiempo

En tanto, Bélgica, que parecía superado y sin reacción, pudo equilibrar el tanteador con goles de Romelu Lukaku y de Tielemans.

En ese marco, cuando parecía que todo desembocaba en serie de penales, sobre la expiración del alargue Bélgica dio el grito de victoria a través de Tielemans, con un penal que salió a escena merced a la asistencia del VAR.

Bélgica sacó pasaje pero no mete miedo a sus rivales y deberá mejorar bastante si quiere que su camino en el Mundial sea más extenso.