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Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en los comicios generales

El radicalismo ingresó su proyecto en la Cámara alta de Santa Fe, que tendrá su réplica en Diputados. El socialismo y el PRO, también pilares de Unidos, preparan sus respectivas iniciativas

1 de julio 2026 · 18:29hs
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El formato de la boleta única y los pisos que deberán alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El formato de la boleta única y los pisos que deberán alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas, ejes del debate por venir.

El radicalismo ingresó este miércoles al Senado provincial un proyecto de reforma electoral que se suma a los ya presentados por el PJ (por separado) tanto en ese cuerpo como en Diputados. Se espera que la UCR y el socialismo también formalicen en las próximas horas, en nombre del interbloque oficialista Unidos de la Cámara baja, sendas iniciativas que modifican la normativa que regula los comicios.

Según la iniciativa elaborada por los senadores radicales, con el visto bueno de la Casa Gris, para la elección general habrá una boleta única que contendrá en un mismo cuerpo las categorías gobernador y vice, diputado provincial y senador departamental.

En una segunda papeleta figurarán los cargos locales, como intendente, concejal y presidente comunal. Sin embargo, para las Paso continuarían las cinco categorías.

Reforma electoral, debate clave

De cara a una discusión clave para la política santafesina, acicateada por la reciente reforma de la Carta Magna provincial, la coalición de gobierno echó mano a la misma herramienta que utilizó en la Convención Constituyente de 2025: que cada partido que la integra formalice su propia iniciativa. Luego se activará la búsqueda de una síntesis en la Legislatura.

El peronismo había picado en punta meses atrás, cuando ingresó un proyecto reformista al Senado. Y la semana pasada ocurrió lo propio con una iniciativa firmada por los cinco diputados provinciales que responden al exgobernador Omar Perotti (incluido él), como también Miguel Rabbia (del sector que comanda el senador nacional Marcelo Lewandowski) y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita.

Incluso, el peronismo santafesino elevó un pedido a la Casa Gris de reglas claras y diálogo político frente al debate de la normativa electoral.

En ese marco, el PJ promueve la continuidad de las Paso y de la boleta única de papel para cada categoría de cargos en juego, sin posibilitar candidaturas simultáneas.

Por su parte, el socialismo oficializará en breve su iniciativa reformista, centrada en el diseño de la boleta única, al tiempo que el PRO se apresta a hacer lo propio en los próximos días.

Respecto de la futura discusión parlamentaria, por un lado se busca la creación de un Código Electoral que agrupe en una sola norma las leyes vigentes en la materia. Por lo pronto, entre las distintas fuerzas hay coincidencias en la necesidad de ratificar las Paso y el sistema de boleta única de papel.

No obstante, el oficialismo impulsa un cambio no menor: la cantidad de boletas a utilizar durante los comicios generales. Y la definición de nuevos pisos para cada instancia electoral es otro de los ítem clave a abordar durante el debate reformista.

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