La recaudación tributaria creció 23,7 % en junio, pero volvió a mostrar señales de desaceleración

Los ingresos tributarios alcanzaron los $20 billones en junio, con un aumento interanual del 23,7 %. El resultado estuvo condicionado por la caída de los derechos de exportación, la desaceleración de las importaciones y el cambio en los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales

Recaudación. Arca explicó que el principal factor que afectó la evolución de los ingresos fue el menor aporte de los derechos de exportación.

La recaudación tributaria nacional alcanzó en junio los $20,02 billones y registró un incremento interanual del 23,7 % . Si bien el resultado reflejó un crecimiento nominal, el desempeño estuvo condicionado por una fuerte caída de los ingresos provenientes del comercio exterior , que volvió a restarle dinamismo a los recursos fiscales.

De acuerdo con el informe mensual de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante junio ingresaron a las arcas nacionales $20.017.104 millones, mientras que en el acumulado de los primeros seis meses del año la recaudación ascendió a $109.572.008 millones, con una variación interanual del 25,9 %.

El organismo explicó que el principal factor que afectó la evolución de los ingresos fue el menor aporte de los derechos de exportación. La comparación con junio de 2025 estuvo influida por una base excepcionalmente alta, ya que ese mes había concentrado liquidaciones anticipadas por el vencimiento del esquema transitorio de reducción de retenciones. A eso se sumó la continuidad de alícuotas más bajas para productos como soja, maíz y trigo, además de una nueva reducción aplicada al cereal durante junio de este año. También incidió la desaceleración de las importaciones, que redujo la recaudación vinculada al comercio exterior.

Los derechos de exportación fueron, de hecho, el tributo con peor desempeño del mes. La recaudación por este concepto totalizó $881.128 millones, con una caída interanual del 27,8 %. Según Arca, además de la elevada base de comparación, el resultado respondió a las menores alícuotas vigentes para los principales cultivos, parcialmente compensadas por la mejora del tipo de cambio y una mayor cantidad de días hábiles respecto de junio del año pasado.

Ingresos por IVA y ganancias

En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a consolidarse como el principal sostén de la recaudación. Durante junio aportó $6.549.322 millones, con un incremento interanual del 28,2 %. El IVA Impositivo creció 28,1 %, mientras que el IVA Aduanero avanzó 26,6 %, impulsado por la evolución del tipo de cambio y dos días hábiles adicionales, aunque condicionado por el menor ritmo de las importaciones.

El Impuesto a las Ganancias, por su parte, recaudó $3.211.778 millones y mostró una suba nominal del 11,3 %, una de las más moderadas entre los principales tributos. El organismo atribuyó este comportamiento a la prórroga del vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas de personas humanas, trasladadas excepcionalmente a julio, y al mayor uso de saldos a favor por parte de los contribuyentes para cancelar otras obligaciones tributarias.

Entre los impuestos que exhibieron un mejor desempeño se destacó el gravamen sobre los Créditos y Débitos Bancarios, cuya recaudación aumentó 33,2 % interanual y alcanzó $1.432.017 millones. También crecieron los recursos de la Seguridad Social, que sumaron $4.589.199 millones, con un incremento del 29,6 %, impulsados por la mejora de las remuneraciones y en un contexto en el que comenzaron a implementarse nuevos incentivos para promover el empleo registrado.

Los ingresos por Bienes Personales también mostraron una expansión significativa. Alcanzaron $1.709.458 millones, con una suba del 46,2 %, favorecida por el vencimiento del impuesto correspondiente a acciones y participaciones societarias, aunque parcialmente atenuada por la postergación del vencimiento para personas humanas.

Otro de los tributos con fuerte crecimiento fue el Impuesto a los Combustibles, que aumentó 70,4 % interanual y totalizó $674.831 millones. Arca explicó que este desempeño respondió principalmente a las actualizaciones aplicadas sobre el gravamen durante los últimos meses.

En materia de comercio exterior, los Derechos de Importación y otros conceptos aportaron $545.789 millones, con una suba del 13,8 %. Sin embargo, el crecimiento también se vio limitado por la desaceleración de las importaciones y por la utilización de créditos fiscales derivados de la devolución del Impuesto País para cancelar obligaciones aduaneras.

El informe refleja así un escenario en el que la recaudación continúa creciendo en términos nominales, aunque con una composición cada vez más heterogénea. Mientras los impuestos vinculados al mercado interno, el empleo formal y la actividad financiera sostienen buena parte de los ingresos fiscales, el menor aporte del comercio exterior y algunos cambios en el calendario tributario moderaron el resultado general de junio.