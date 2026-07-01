Nación adjudicó a privados la explotación por peaje de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Son los tramos Pampa y Sur que componen 1.871 kilómetros de autopistas dentro de la Red Federal de Concesiones

Nación adjudicó a través de la Red Federal de Concesiones más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

A partir de este miércoles más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa ya tienen adjudicatarios . El tramo Pampa quedó en manos de la empresa Corredor Vial 5, mientras que la firma Rutas Sur Atlántico tendrá en sus manos tramos pampeanos. Se trata de una nueva fase de la Red Federal de Concesiones Viales en el marco de la privatización para el mantenimiento mediante el sistema de cobro de peaje de más de 9 mil kilómetros en todo el país.

Vialidad Nacional firmó los contratos de concesión correspondientes a los tramos Pampa y Sur que componen la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Corredor Vial 5 tomó posesión del tramo Pampa, mientras que la empresa Rutas Sur Atlántico hizo lo propio en el Tramo Sur con la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

El Pampa comprende 546,65 kilómetros de la ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa. Mientras que el Sur abarca 1.325 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, un segmento de Riccheri y Jorge Newbery.

La Red Federal de Concesiones es un nuevo sistema que involucra a más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales con inversión privada para rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad.

En la primera instancia, se habían adjudicado dos tramos de 742 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, y la 174 que corresponde al puente Rosario-Victoria. Ahora fue el turno de 1.325 kilómetros de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri, Jorge Newbery, y de las rutas 3, 205, 226. El sur involucró 546 kilómetros de la ruta 5.

>>Leer más: Concesiones: la 33 tendrá 5 puntos de peaje y Circunvalación quedará exenta

El tramo estratégico para la región

Ahora la expectativa está centrada en la definición de la etapa II-B. Son más de 2.500 kilómetros divididos en los tramos Mediterráneo (ruta nacional 7 y 35), Puntano (rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193), Portuario Sur (ruta s nacionales 9 y 188), Portuario Norte (rutas 9, 33 y Circunvalación).

En esta megalicitación habían participando 17 oferentes, presentando un total de 41 ofertas. Pero en la etapa de análisis de económico-financiero, legal y técnico se determinó que entre tantas otras bajo análisis las ofertas que aglutinan capitales locales y regionales y que tenían los números 20 y 21 no puedan continuar con la compulsa.

Las mismas refieren a la Unión Transitoria representada por Rovial-Obring-Pitón y Edeca tanto en sus propuestas para el tramo Portuario Sur como para el Portuario Norte.

En contraposición declaró admisibles las ofertas para el Portuario Norte en favor de IEB; luego CPC, le sigue Basaa, y finalmente Panedile-Supercemento-Eleprint.