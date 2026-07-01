La Capital | La Ciudad | Nación

Nación adjudicó a privados la explotación por peaje de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Son los tramos Pampa y Sur que componen 1.871 kilómetros de autopistas dentro de la Red Federal de Concesiones

1 de julio 2026 · 16:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nación adjudicó a través de la Red Federal de Concesiones más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Nación adjudicó a través de la Red Federal de Concesiones más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

A partir de este miércoles más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa ya tienen adjudicatarios. El tramo Pampa quedó en manos de la empresa Corredor Vial 5, mientras que la firma Rutas Sur Atlántico tendrá en sus manos tramos pampeanos. Se trata de una nueva fase de la Red Federal de Concesiones Viales en el marco de la privatización para el mantenimiento mediante el sistema de cobro de peaje de más de 9 mil kilómetros en todo el país.

Vialidad Nacional firmó los contratos de concesión correspondientes a los tramos Pampa y Sur que componen la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Corredor Vial 5 tomó posesión del tramo Pampa, mientras que la empresa Rutas Sur Atlántico hizo lo propio en el Tramo Sur con la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

>> Leer más: Circunvalación, autopista a Buenos Aires y ruta 33: Nación avanza con una concesión vial clave para Rosario

El Pampa comprende 546,65 kilómetros de la ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa. Mientras que el Sur abarca 1.325 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, un segmento de Riccheri y Jorge Newbery.

La Red Federal de Concesiones es un nuevo sistema que involucra a más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales con inversión privada para rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad.

En la primera instancia, se habían adjudicado dos tramos de 742 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, y la 174 que corresponde al puente Rosario-Victoria. Ahora fue el turno de 1.325 kilómetros de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri, Jorge Newbery, y de las rutas 3, 205, 226. El sur involucró 546 kilómetros de la ruta 5.

>>Leer más: Concesiones: la 33 tendrá 5 puntos de peaje y Circunvalación quedará exenta

El tramo estratégico para la región

Ahora la expectativa está centrada en la definición de la etapa II-B. Son más de 2.500 kilómetros divididos en los tramos Mediterráneo (ruta nacional 7 y 35), Puntano (rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193), Portuario Sur (ruta s nacionales 9 y 188), Portuario Norte (rutas 9, 33 y Circunvalación).

En esta megalicitación habían participando 17 oferentes, presentando un total de 41 ofertas. Pero en la etapa de análisis de económico-financiero, legal y técnico se determinó que entre tantas otras bajo análisis las ofertas que aglutinan capitales locales y regionales y que tenían los números 20 y 21 no puedan continuar con la compulsa.

Las mismas refieren a la Unión Transitoria representada por Rovial-Obring-Pitón y Edeca tanto en sus propuestas para el tramo Portuario Sur como para el Portuario Norte.

En contraposición declaró admisibles las ofertas para el Portuario Norte en favor de IEB; luego CPC, le sigue Basaa, y finalmente Panedile-Supercemento-Eleprint.

Noticias relacionadas
Ignacio Lamothe (CFI), Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). 

Pullaro reclamó una mirada más federal de la Nación para financiar grandes obras de infraestructura

Entre las operaciones recibidas por el aeropuerto de Rosario se encontró el vuelo Lufthansa LH510, procedente de Francia.

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

El videojuego que nació en un aula del Politécnico llevará a un estudiante rosarino hasta Países Bajos

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

En busca de voluntarios. Con su tarea solidaria, el micro solidario sale todos los miércoles desde Oroño y Pellegrini

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Lo último

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional

La baja de la recaudación de IVA y ganancias afectó las transferencias a las provincias. Santa Fe, entre las jurisdicciones con peor desempeño en junio

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional
Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Ovación
Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil
Ovación

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Un ex-Newells llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital
La Ciudad

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas
La región

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas
La Región

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita
La Ciudad

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes
Policiales

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas
La Ciudad

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea
Policiales

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete