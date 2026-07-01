Cuándo juega Colombia en los 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado cafetero enfrentará a Ghana en la primera instancia de eliminación directa. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Colombia enfrentará a Ghana en los 16avos de final del Mundial.

Apenas unas horas después del duelo entre Argentina y Cabo Verde, Colombia enfrentará a Ghana en el estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium) en el último partido de los 16avos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre los Cafeteros y el conjunto africano de este viernes por la noche.

El equipo de Néstor Lorenzo finalizó la fase de grupos como líder del grupo K , gracias a que venció a Uzbekistán y República Democrática del Congo en los dos primeros encuentros y empató sin goles ante Portugal en la última jornada.

Colombia comparte el cuadro con Suiza y Argelia , por lo que los vencedores de ambos partidos se cruzarán en octavos de final . A su vez, en cuartos , quien continúe en carrera chocará con Argentina, Cabo Verde, Australia o Egipto .

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana se jugará este viernes 3 de julio, desde las 22.30 (horario en Argentina), en el estadio de Kansas City, en Misuri, Estados Unidos.

El árbitro principal será el francés Clement Turpin. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. El español Alejandro Hernández completa el plantel como cuarto árbitro y su compatriora José Enrique Naranjo será el referí de reserva.

Dónde ver Colombia vs. Ghana

La transmisión del encuentro entre Colombia y Ghana será a través de DSports. Además, podés seguir la cobertura del partido en lacapital.com.ar

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Posibles formaciones de Colombia y Ghana

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Jhon Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: El entrenador Carlos Queiroz no dio indicios del once titular del conjunto africano.