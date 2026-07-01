La Capital | Policiales | hogar

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Está ubicado en Solís al 3700, muy cerca del club infantil que tuvo el mismo problema hace diez días. "Estamos entregados", dijo el responsable del hogar

1 de julio 2026 · 19:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
El hogar de madres solteras de Solís al 3700 que fue visitado por delincuentes tres veces en una semana

Foto: @maxiklan

El hogar de madres solteras de Solís al 3700 que fue visitado por delincuentes tres veces en una semana
El último incidente quedó en un intento de robo. Fue ayer a la tarde

Foto: @maxiklan

El último incidente quedó en un intento de robo. Fue ayer a la tarde

“Estamos entregados, evaluando si seguir o no prestando este servicio para las mamás y sus niños. Estamos en zona liberada”, afirmó, ofuscado, Gustavo Monduzzi, dirigente de la Fundación de la Visitación, propietaria de un hogar para madres solteras que sufrió la tercera incursión de delincuentes en siete días.

La broca de Monduzzi tiene su justificación. Es que la institución está ubicada en Solís 3710, muy cerca del Club de Fútbol Infantil Valencia (Solís y bulevar Seguí), que sufrió exactamente el mismo problema hace 10 días: tres saqueos en menos de una semana, el último el 22 de junio cuando Argentina jugaba con Austria por el Mundial 2026.

Esta vez le tocó el turno al inmueble que pertenece a la Fundación de la Visitación, donde viven seis mujeres con sus pequeños hijos, pero donde también se realizan tareas solidarias para el barrio.

Cómo fueron las incursiones de los ladrones

En declaraciones a LT8, Monduzzi detalló en forma cronológica lo ocurrido en el predio. “Al cabo de siete días, nos encontramos con tres situaciones. La primera fue el martes pasado. A las 9.10 ingresaron por la parte trasera de la casa donde está la huerta. Se llevaron herramientas y el carro con el que se mueven los productos que ingresan y egresan. La segunda, la más grave, fue el sábado a la una de la madrugada. Violentaron una reja y robaron la bomba de agua, pero también avanzaron hacia el sector donde estaban descansando las mamás con sus niños; se llevaron el televisor y nada más porque escucharon ruidos y huyeron”.

>> Leer más: Alarmante sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas

"Finalmente, ayer a la tarde rompieron un tapial que está sobre calle de Demestri. No llegaron a robar, porque las madres escucharon los ruidos e hicieron sonar la alarma. Pero lejos de retirarse, quisieron ingresar por otro lado y en todo momento se mostraron desafiantes, como diciendo si no entramos por acá entramos por allá”, describió Monduzzi.

El último incidente quedó en un intento de robo. Fue ayer a la tarde

El último incidente quedó en un intento de robo. Fue ayer a la tarde

El responsable del hogar contó que allí viven mujeres con sus hijos que están en estado de vulnerabilidad. “Aquí se hospedan con sus hijos, las formamos en algún oficio para que tengan una salida laboral lo más pronto posible y puedan valerse por sí mismas. Y con todo esto que pasó en los últimos días estamos evaluando si seguimos o no en este lugar. En el club hace diez días entraron a robar tres veces, y acá entraron en dos ocasiones, pero hubo una en que no pudieron”, destacó.

Institución abierta a la comunidad

“Esta casa y esta fundación están abiertos a la comunidad. Aquí vienen vecinos que trabajan en la huerta y recibimos actividades de un centro de jubilados que está a la vuelta. Esto no está encapsulado en una actividad privada, no le damos la espalda al barrio. Las mamás quedaron muy impresionadas por lo que pasó. Requerimos la ayuda de quien nos está dando la espalda, es decir los estados provincial y municipal, para que nos brinden seguridad”, subrayó.

“Esta fundación es sin fines de lucro con un montón de gente que aporta. Necesitamos tener una guardia las 24 horas, pero no tenemos dinero para solventar ese servicio. Quienes puedan ayudar, nos pueden contactar a través de Facebook o Instagram, donde también pueden ver todas nuestras actividades. Queremos generar un S.O.S para generar los recursos para las obras que brinden seguridad ara que esas madres que hoy están y para las que ya salieron y lograron reinsertarse en la sociedad, y así podamos seguir de frente a esto”, agregó.

Noticias relacionadas
Crimen del policía en Carcarañá: dolorosa despedida de familiares y sus compañeros de la fuerza.

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Nuevo imputado por el crimen de Pillín Bracamonte, más de 25 años jefe de la barra de Central. 

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Micaela Albornoz tiene 32 años y se encuentra desaparecida desde el miércoles 24 de junio. 

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

La zona de Cerrillos al 3800, donde mataron a Victoriano Zarza en una canchita de las cercanías.

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Lo último

Murió el actor Santiago Ríos tras una extensa carrera en TV, teatro y cine

Murió el actor Santiago Ríos tras una extensa carrera en TV, teatro y cine

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La especialista Vanessa Balchunas explicó que se trata de "una ola antártica" con heladas y zonas con probabilidad de nevadas
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos
La Ciudad

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF
Política

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Ovación
Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Newells empieza a fortalecer su última línea con dos refuerzos

Newell's empieza a fortalecer su última línea con dos refuerzos

Policiales
Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

La Ciudad
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de la reina de los cielos

Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, como el de "la reina de los cielos"

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
La Ciudad

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante

Invierno: prevén más cortes de gas a industrias y GNC por falta de infraestructura
Economía

Invierno: prevén más cortes de gas a industrias y GNC por falta de infraestructura

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio
Política

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina
Información General

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital
La Ciudad

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas
La región

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas
La Región

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita
La Ciudad

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero