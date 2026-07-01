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Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF

Luego de dejar la Jefatura de Gabinete, el exfuncionario ahora oficializó su dimisión en la petrolera estatal

1 de julio 2026 · 20:03hs
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Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF.

Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF.

Luego de dejar la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni oficializó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, lugar que ocupaba como representación del Estado en la empresa petrolera público-privada.

“De mi consideración, me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del directorio de YPF SA, mi renuncia al cargo de director titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio”, dice el breve texto dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

Ahora, el directorio de la petrolera deberá aceptar la dimisión del exjefe de Gabinete, según los mecanismos previstos para ese tipo de cargos.

De ese modo, la renuncia completó el proceso de salida que comenzó el sábado pasado, cuando Adorni hizo pública la carta que entregó al presidente Javier Milei para comunicar su decisión de abandonar el cargo en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

>> Leer más: El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

El rol de Adorni en YPF

Tras su llegada a la Jefatura de Gabinete, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional.

Se trata del puesto que concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

En ese sentido, el gobierno nacional conserva el 51 % de las acciones de YPF. La "acción de oro" le permite ejercer esas facultades aun cuando la compañía cotiza en bolsa y cuenta con accionistas privados.

Adorni había asumido esa posición a fines de enero, cuando reemplazó a Guillermo Francos tras convertirse en jefe de Gabinete. Al igual que sus antecesores, había renunciado a percibir los honorarios correspondientes al cargo.

Junto a él se había sumado al directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza (LLA) y el espacio que lidera Mauricio Macri.

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