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Condenan a Morena Rial a tres años de cárcel por una serie de robos: dónde cumplirá la pena

La hija de Jorge Rial fue condenada por participar en robos en Villa Adelina y Castelar. Mientras cumple arresto domiciliario, pidió libertad condicional

2 de julio 2026 · 09:28hs
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Morena Rial fue condenada a tres años de prisión por robar:

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión por robar:

La Justicia condenó a Morena Rial a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos ocurridos en viviendas de Villa Adelina, partido de San Isidro, y Castelar, en Morón. La sentencia fue dictada tras un acuerdo de juicio abreviado, aunque la hija del periodista Jorge Rial continuará, por el momento, bajo arresto domiciliario mientras se resuelve un pedido de su defensa para acceder a la libertad condicional.

La resolución fue adoptada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro, luego de homologar el acuerdo alcanzado entre el fiscal Patricio Ferrari y los abogados de la joven de 27 años.

Dónde cumplirá la condena Morena Rial

Tras conocerse la sentencia, la defensa de Morena Rial presentó un pedido para que pueda cumplir la pena bajo el régimen de libertad condicional.

Antes de resolver esa solicitud, la magistrada ordenó realizar un peritaje psicológico y requirió la opinión del fiscal Ferrari. Hasta que se tome una decisión, la mediática continuará con arresto domiciliario, monitoreada mediante una tobillera electrónica y con prohibición de utilizar redes sociales.

Los robos por los que fue condenada

El principal hecho investigado ocurrió el 18 de enero de 2025, cuando una banda ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, aprovechando que sus propietarios estaban de vacaciones.

Según la investigación, Morena Rial condujo un Peugeot 207 blanco en el que llegaron al lugar junto a Luna G, Alan F, Lautaro Ly un quinto sospechoso que no pudo ser identificado.

>> Leer más: Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Mientras Rial permanecía en el vehículo junto a otros dos integrantes del grupo, Ledesma y el restante acusado cortaron el suministro eléctrico de la vivienda, saltaron una reja, forzaron una ventana e ingresaron para sustraer distintos objetos, entre ellos una notebook.

La fuga quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en una estación de servicio cercana. En esas imágenes, una policía reconoció a Morena Rial, lo que luego permitió vincularla con el hecho.

Otro robo en Castelar

La banda también fue acusada por otro robo cometido en una vivienda de Castelar, donde sustrajeron 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple, 10 perfumes árabes y otros objetos de valor.

Durante el proceso judicial, Morena Rial negó haber participado de ese episodio, aunque admitió haber estado presente durante el robo en Villa Adelina. Según declaró, le habían dicho que en la vivienda no habían encontrado elementos de valor.

Además, sostuvo que uno de los integrantes del grupo le propuso participar en otro robo en Martínez, pero aseguró que rechazó esa posibilidad.

La causa sigue abierta

El fiscal Patricio Ferrari consideró que las pruebas reunidas durante la investigación acreditaban la responsabilidad de los integrantes de la banda en los hechos investigados.

Tras la condena, el abogado defensor de Morena Rial, Marcelo D'Ángelo, presentó un recurso de casación para revisar la sentencia.

En tanto, los demás condenados no apelaron y sus penas ya quedaron firmes, mientras que Luna G, otra de las acusadas en la causa, continúa prófuga de la Justicia.

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