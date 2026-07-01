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EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

"Estaba muy frustrado", se justificó el DT santafesino en la previa al encuentro de este miércoles por los 16avos de final

1 de julio 2026 · 13:04hs
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“Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo

“Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo", sostuvo Pochettino.

El entrenador Mauricio Pochettino sorprendió en la previa del partido de este miércoles entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026, al pedir disculpas públicamente por un comentario que había realizado después de la derrota ante Turquía en el cierre de la fase de grupos.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Pochettino abrió su intervención con un gesto inesperado: se disculpó con los periodistas por el tono que había utilizado luego de la caída 3-2 ante Turquía, partido que no le impidió a Estados Unidos terminar primero en el grupo D.

“Quiero ofrecer disculpas a los chicos que estuvieron en mi última conferencia de prensa. Estaba muy frustrado. Estaba decepcionado. Les agradezco y lo siento. Fue mi problema, no el de ustedes. Estaba molesto después de la derrota”, expresó el exentrenador de Tottenham, PSG y Chelsea.

El episodio se originó en el contacto con la prensa posterior al partido contra Turquía, cuando Pochettino se mostró fastidioso porque, según su mirada, no se había valorado lo suficiente que Estados Unidos hubiera ganado la zona. “Que ustedes no digan felicitaciones por haber ganado el grupo, eso es un poco triste”, había señalado el DT argentino en aquel momento.

>>Leer más: Pochettino: Paraguay es agresivo y competitivo, le ganó a Argentina y Brasil"

Y agregó: “Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo. Acabamos siendo el número 1, y manejamos bastante bien toda la presión y las expectativas”.

Con el paso de los días y ya enfocado en el debut en la fase eliminatoria, Pochettino reconoció que su reacción había estado condicionada por la frustración de la derrota.

"No tendremos otra chance si fracasamos"

Estados Unidos había comenzado el Mundial con triunfos ante Paraguay y Australia, pero cayó frente a Turquía en el último partido de la primera fase, cuando ya tenía asegurada la clasificación y el primer puesto del grupo. Ahora, el seleccionado norteamericano buscará meterse entre los 16 mejores del torneo frente a Bosnia y Herzegovina, que avanzó como tercero del grupo B.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Más allá del pedido de disculpas, Pochettino dejó en claro que su equipo no puede permitirse otro tropiezo. “No tendremos otra oportunidad si fracasamos. Lo daremos todo, sabiendo que ese partido es la final del Mundial”, sostuvo el entrenador.

En esa línea, remarcó que la mentalidad de su plantel debe ser la de afrontar cada cruce como si fuera el último. “Si logramos clasificarnos, el próximo será otra final del Mundial. Creo que esa debe ser nuestra mentalidad”, agregó.

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