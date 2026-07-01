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Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

El entrenador Lionel Scaloni tiene el equipo prácticamente definido para enfrentar este viernes a la sorprendente Cabo Verde, por los 16avos de final

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

1 de julio 2026 · 19:27hs
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La presencia de Lautaro Martínez es la única duda que hay en Argentina. Si no juega

La presencia de Lautaro Martínez es la única duda que hay en Argentina. Si no juega, en su lugar irá Julián Álvarez.

La selección argentina voló este miércoles desde Kansas City a Miami, donde el viernes a las 19 enfrentará a Cabo Verde, en una ciudad de la península de Florida que soporta muchísimo calor, con temperaturas que rondan los 35 grados. Para la hora del partido están previstas tormentas eléctricas, lo que podría alterar el horario, hasta que estén las condiciones climáticas aptas para que no sufran riesgo los jugadores ni los hinchas.

Lo que parece estar claro es que, de no surgir alteraciones en la última práctica del jueves en Miami, la formación titular albiceleste para ir por el boleto a los octavos de final sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Alvarez y Thiago Almada.

La selección completó este miércoles el último entrenamiento en Kansas City pensando en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde. Los trabajos se iniciaron en el gimnasio del Compass Minerals con ejercicios de tren inferior y superior y, después, finalizaron en el campo de juego con velocidad, coordinación y técnica con pelota.

Luego, el entrenador Scaloni lideró trabajos posicionales y tácticos que se extendieron por espacio de treinta y cinco minutos. Además, hubo un bloque de fútbol reducido con tres equipos jugando en simultáneo y utilizando tres jugadores como comodines.

>>Leer más: Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Scaloni ante los micrófonos

Este jueves por la tarde habrá una conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador. Luego será el entrenamiento en el predio Florida Blue de Inter Miami.

Lionel Scaloni sube al avión que transportó a la selección argentina desde Kansas City hasta Miami.

Lionel Scaloni sube al avión que transportó a la selección argentina desde Kansas City hasta Miami.

Esta es la hoja de ruta de la Scaloneta en la antesala del cotejo trascendental ante Cabo Verde, el primer mata-mata que afrontará la selección en esta Copa del Mundo, donde algunos candidatos se quedaron el camino ante rivales inferiores y eso debe servir de lección.

>>Leer más: Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

Lo mejor que tiene este equipo de Scaloni es la confianza que ganó en sus primeras tres presentaciones, en la que logró sendas victorias, con una actuación impresionante en todas ellas de su máxima figura y capitán: Lionel Messi.

La Scaloneta, a full

El arranque contra Argelia fue de lo mejor, con una tripleta de Leo; el segundo frente a Austria, en el que el rosarino convirtió por duplicado; y fue más que positivo también el cierre de la fase de grupo frente a Jordania, con un equipo prácticamente alternativo, en el que La Pulga anotó en los pocos minutos que jugó. En ese mismo partido hizo su debut en Mundiales y anotó su primer gol el ex-Central Giovani Lo Celso.

Ahora es el turno del primer “a todo o nada” para este equipo de Scaloni que llegó al norte del continente con un solo objetivo y muy claro, por cierto: lograr el tan ansiado bicampeonato.

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