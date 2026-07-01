Ravier admitió que fue "poco feliz" su frase sobre "abrigarse" por el aumento del gas

El vocero presidencial había dicho en su primera conferencia de prensa que, por el aumento de la tarifa, la gente se debe cuidar con el uso de la calefacción

Adrián Ravier, vocero del presidente Javier Milei , reconoció este miércoles que fue “poco feliz” su reciente frase en conferencia de prensa, cuando expresó que al aumentar el gas la gente debe optar por “abrigarse más”. Y sostuvo que este es un gobierno “que cuida a los más humildes”.

En su primera conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Ravier justificó el aumento de las tarifas y lo ejemplificó al manifestar que, “ahora como está más caro el gas”, tratará “de abrigarse más que prender el gas” para la calefacción durante el invierno.

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más cómo la levantaron los medios. No fue esa la intención, este gobierno cuida a los más humildes”, manifestó ahora Ravier en declaraciones radiales.

El funcionario explicó que lo que quiso destacar es que si se paga “el costo del gas por lo que vale, te cuidas un poquito más” en el consumo, pero insistió: “No lo expresé de la manera más afortunada”.

Durante la rueda de prensa de este martes, Ravier explicó que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real “alguien lo tiene que pagar”.

“(Eso) ha implicado una medida muy ingrata que este gobierno tuvo que adoptar, y es la de decir 'te tengo que duplicar el (precio del) gas, el agua y la electricidad'”.

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Tras citar al economista Milton Friedman, premio Nobel y fundador de la Escuela de Chicago, y su frase de “no hay almuerzo gratis”, indicó: “Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora, como está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.

Este miércoles, corrigiendo sus dichos, Ravier explicó que no le están “diciendo a aquel que no puede pagar el gas 'abrigate o arreglate'”. Y puntualizó que el gobierno “les mantiene los subsidios a los más humildes”.

En ese sentido, señaló que se han “quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para poder volver a la idea original de la ley” y resaltó: “Se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”.