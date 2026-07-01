Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Durante una reunión en la Casa Rosada con legisladores oficialistas, el presidente confirmó que avanza con una iniciativa para reformar el estatuto del organismo

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Casa Rosada una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) , marco en el cual anunció que trabaja en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) e impedir que financie al Tesoro .

El encuentro fue convocado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación .

Durante el cónclave, el presidente anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la carta orgánica del Banco Central .

En mayo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había planteado recomendaciones para profundizar el programa económico argentino, entre ellas avanzar en una reforma de la carta orgánica del BCRA para reforzar su independencia, adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad y reducir la dependencia de la política monetaria como principal herramienta de estabilización.

El FMI también sostuvo que, una vez consolidado el orden macroeconómico, será necesario fortalecer el marco institucional y combinar la política monetaria con otras reformas estructurales para sostener el crecimiento y reducir la inflación.

En ese momento, en el Ejecutivo respondieron con que la reforma del Banco Central se iba a impulsar cuando estuvieran dadas las condiciones políticas.

Los cambios propuestos

Uno de los principales cambios en estudio buscaría dotar al BCRA de un esquema institucional similar al de otros países de la región, donde la conducción de la entidad mantiene mayor estabilidad y no queda atada a los cambios de administración nacional.

También se evalúa restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo utilizado para asistir al Estado mediante emisión monetaria.

Durante la apertura de la reunión, Karina Milei sostuvo que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de inocencia fiscal.

>>Leer más: Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Asimismo, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores oficialistas por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Ejecutivo.

También participaron del cónclave el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.