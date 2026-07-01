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Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

El defensor brasileño y el delantero argentino hablaron con La Capital en la previa del partido del viernes entre Argentina y Cabo Verde

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

1 de julio 2026 · 18:59hs
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Cafú y Martín Palermo fueron la atracción de muchos argentinos en Miami

Cafú y Martín Palermo fueron la atracción de muchos argentinos en Miami, donde este viernes habrá Mundial para el equipo de Scaloni.

Miami sigue ardiente, con el sol a pleno y una sensación térmica de 40 grados, que incluso no afloja en la playa junto al mar, donde la arena blanca está en llamas y hasta el oleaje, lejos de refrescar, parece un sauna de agua tibia. Igual, nada impide el disfrute pleno de los turistas, en pleno Mundial, en esta ciudad diseñada con un doble objetivo: diversión y relax. Aquí jugará este viernes la selección argentina de Lionel Messi y compañía y por eso las camisetas albicelestes son parte de esta postal armada a la medida del más sofisticado consumo vacacional.

En la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde, del próximo viernes, a las 19, aquí en Miami, la Conmebol organizó un evento promocional en el coqueto centro de la ciudad, donde estuvo el brasileño Cafú, quien disputó cuatro mundiales y se coronó aquí en Estados Unidos 1994 y luego en Japón y Corea 2002.

En este contexto, el bicampeón del mundo brasileño, le confió a los enviados de La Capital que “en la Copa del Mundo no hay juegos fáciles, ni victorias sin sacrificio. Brasil es una selección grande, de mucha experiencia, está logrando resultados importantes y ahora jugará ante Noruega”.

La Conmebol también organizó juegos para que los hinchas se entretengan, sobre todo los más pequeños.

La Conmebol también organizó juegos para que los hinchas se entretengan, sobre todo los más pequeños.

Mientras que el crack brasileño que jugaba de cuatro, pero era un diez en cuanto a la técnica, manifestó con amabilidad y buena onda que “Argentina está muy bien y con chances de ganar la copa, es una selección muy bien armada y espero que los equipos sudamericanos lleguen lo más lejos posible”.

>>Leer más: Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

Palermo, el hombre del gol

Otro de los invitados a la movida promocional del Mundial en Miami fue el exdelantero de Boca, Estudiantes y la selección argentina Martín Palermo, que participó del Mundial de 2010 en Sudáfrica. El Titán reconoció que “siempre es atractivo poder jugar con Brasil, pero a los dos les queda mucho por delante para pensar en este cruce”.

Por su parte, también habló de Lionel Messi, con quien compartió la Copa del Mundo de 2010, en el equipo dirigido por Diego Maradona. “Messi, como es lógico, ahora tiene más experiencia, madurez y liderazgo. Yo tengo el mejor recuerdo de cuando jugué con él en el 2010. Ahora verlo desde afuera me genera mucha admiración, estamos contentos también porque él lo está disfrutando y habrá que ver si este es su último Mundial”.

Muchos hinchas aprovecharon la presencia de Martín Palermo para llevarse una foto como recuerdo. El Mundial se juega con todos.

Muchos hinchas aprovecharon la presencia de Martín Palermo para llevarse una foto como recuerdo. El Mundial se juega con todos.

Con pasado Pincha

Palermo, además, confió que “con Scaloni nos conocemos desde hace mucho tiempo y recordamos la etapa que vivimos en Estudiantes. Es el técnico campeón del mundo y todo lo que logró me genera una admiración absoluta”.

Por último, el exdelantero de Boca precisó que “Francia tiene un muy buen funcionamiento colectivo e individual, con un gran poderío en todas las líneas. Igual ya hay selecciones europeas muy importantes afuera como Alemania y Países Bajos”.

Muchos hinchas argentinos se dieron cita en el stand que armó la Conmebol en el centro de Miami Beach y saludaron a ambos jugadores, claro que fue una escala mientras enfilaban para la playa, a disfrutar del mar, las arenas blancas y algún trago, antes de darse un buen chapuzón. Ya llegará el momento de comerse las uñas y rogar por la clasificación a octavos de final el viernes en el partido a todo o nada ante Cabo Verde.

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