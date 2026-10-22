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Central: Franco Ibarra se ata los botines y será exigido en la previa de Huracán

El volante se repone de una sobrecarga muscular y podría estar disponible para recibir el sábado a Huracán en un partido clave para Central

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

22 de octubre 2026 · 19:15hs
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Franco Ibarra tiene chances de reaparecer este sábado ante Huracán en el Gigante de Arroyito. Central lo necesita.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Franco Ibarra tiene chances de reaparecer este sábado ante Huracán en el Gigante de Arroyito. Central lo necesita.

Es la duda. Aún no se sabe si Franco Ibarra estará en condiciones físicas como para regresar al once inicial con el que el próximo sábado por la noche Rosario Central recibirá a Huracán en Arroyito. El volante, uno de los futbolistas clave del equipo de Jorge Almirón, padece una sobrecarga muscular en el aductor derecho. Esa molestia dejó a Ibarra fuera del último encuentro de los auriazules, cuando el sábado pasado derrotaron a Atlético Tucumán por 3 a 2 en condición de visitante.

Ibarra será exigido en las próximas horas para ver su respuesta física. En caso de que el mediocampista reciba el okey para volver a jugar, Almirón tendrá que decidir quién sale de la formación titular con la que Central venció al Decano. Allí aparecen dos candidatos para dejar el equipo: Alan Rodríguez y Giovanni Cantizano. De lo contrario, si Ibarra no se repone de la molestia física que padece, hay muchas chances de que el DT auriazul repita el once inicial que utilizó en Tucumán.

Es que el reemplazo directo de Ibarra es Federico Navarro, quien ya no pudo jugar en Tucumán y, lamentablemente para Almirón, no estará a disposición hasta el año que viene. Es que el volante sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho que obligó a someterlo a una intervención quirúrgica hace un par de días. Y el tiempo de recuperación aproximado para Navarro rondaría los tres meses.

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El sistema táctico de Central

Sin Ibarra, Central apostaría por el mismo sistema táctico (4-2-3-1) que utilizó en Tucumán, con el chileno Pizarro y el uruguayo Alan Rodríguez en el doble cinco, Cantizano sobre el extremo derecho del ataque, acompañando a Di María, que irá por el centro, y el colombiano Campaz, por la banda izquierda.

Si Ibarra va de arranque, seguramente el equipo volvería al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del cotejo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. De ser así, el mediocampo tendría a Ibarra en el eje, con Pizarro por izquierda y el uruguayo Rodríguez por derecha. Mientras que en ataque, Di María se recostaría a la derecha, Campaz a la izquierda, y Copetti iría por el centro.

Respecto del juego del sábado por la noche ante Huracán, que se disputará en el Gigante desde las 21.30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Central necesita sumar de a tres. Con nueve puntos en juego antes del cierre de la etapa clasificatoria, no hay margen de error para los de Almirón. Es que los auriazules están terceros en la tabla anual detrás de los dos líderes, Boca y Argentinos, que comparten la cima con un punto más que los canallas.

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La regularidad de Ibarra en 2026

Más allá del buen resultado que consiguió Central en su visita al Decano, no hay discusión sobre la importancia de Ibarra jugando en el eje del equipo de Almirón. El mediocampista de 25 años es titular desde hace un buen tiempo en el mediocampo canalla. Tanto es así que durante este 2026, participó en la mayoría de los 43 encuentros que lleva disputados el equipo auriazul.

Para corroborar el concepto, aparecen los números de Ibarra en la temporada, que son notables. Tomó parte en 38 cotejos de los 43 que jugó Central hasta ahora. Sumó en cancha 3.304 minutos de los 3.870 posibles por el momento, lo que representa un porcentaje del 85,37% de tiempo en cancha. En cuanto a sus cinco ausencias en este 2026, sólo faltó en dos encuentros del Apertura, en otros dos de este Clausura, y en solo uno de Copa Libertadores (por acumulación de amarillas).

El rol de Franco

En cuanto a su función en el campo de juego, más ligada a la recuperación del balón y el equilibrio, entre Apertura y lo que se lleva disputado del Clausura, Ibarra logró 38 intercepciones de pelota y 64 tackles ganados para recuperar balones, número que lo ubica como líder del torneo en este rubro. Además, entregó dos asistencias, cometió 37 faltas y recibió casi el doble, 63, lo que lo convierte en el cuarto futbolista más golpeado de la temporada regular.

En cuanto a la cuestión disciplinaria, a Ibarra le mostraron 10 tarjetas amarillas. Sólo fue expulsado, por doble amonestación, por Copa Argentina. Eso fue en la derrota ante Estudiantes de La Plata, en el Mario Kempes de Córdoba, por los 16avos de final de la competencia.

Desde que llegó a Arroyito, en los primeros días de enero de 2024, Ibarra jugó un total de 109 encuentros con la casaca de Rosario Central. En ellos, marcó 1 gol, entregó 7 asistencias, recibió 32 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas.

Además, en los 109 encuentros que disputó en el club de Arroyito, sumó en cancha 8.672 minutos sobre 9.810 posibles, lo que representa un porcentaje de 88,39% de presencia en campo sobre el tiempo total.

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