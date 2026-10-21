Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca El siniestro ocurrió en el cruce con la ruta 14, donde un camión cargado con cereal chocó contra una camioneta en la que viajaban dos mujeres. 21 de octubre 2026 · 19:08hs

El camión volcó sobre la calzada de la ruta 14 y el chofer fue llevado al Heca.

Este miércoles se produjo un grave siniestro vial en el cruce de la A012 y la ruta 14, donde colisionaron un camión y una Citroën Berlingo. Como consecuencia del impacto, el camionero quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Producto de las heridas, fue llevado en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro ocurrió cuando el camión —cuyo conductor es oriundo de la localidad cordobesa de Justiniano Posse— circulaba por la A012 y al llegar al cruce con la 14 impactó contra la Berlingo en la que viajaban dos mujeres.

El camionero realizó una maniobra brusca que provocó el vuelco de la unidad sobre la calzada y el desprendimiento del acoplado cargado con cereal.

El conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que debió ser rescatado por los bomberos de Álvarez y Zavalla. De inmediato se activó el código rojo de emergencia y el traslado del camionero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El camionero, cuya identidad no trascendió, presentaba una fractura en una de sus piernas y politraumatismos varios.