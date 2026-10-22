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El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador

La Asociación Rosarina de Básquetbol presentó la memoria y balance con un informe del desempeño de la entidad camino al centenario

22 de octubre 2026 · 19:56hs
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Sport Club Cañadense derrotó a Rosario Central por 53 a 42 en el estadio de Sportivo Federal y logró el ascenso a la máxima categoría del básquet femenino de la Rosarina.

Sport Club Cañadense derrotó a Rosario Central por 53 a 42 en el estadio de Sportivo Federal y logró el ascenso a la máxima categoría del básquet femenino de la Rosarina.

La Asociación Rosarina de Básquetbol presentó formalmente su memoria y balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2026.

A través de un informe detallado que repasa el desempeño deportivo de sus selecciones, la renovación institucional y las alianzas estratégicas claves, la entidad se prepara para celebrar sus cien años de vida con cuentas ordenadas, infraestructura renovada y una fuerte apuesta por la transparencia administrativa.

Orden financiero y crecimiento

En un escenario socioeconómico sumamente complejo y desafiante, la Asociación Rosarina de Básquetbol (ARBB) ha logrado estructurar un periodo institucional guiado por la prudencia, la eficiencia operativa y la transparencia en la administración de sus recursos. Los informes presentados por el presidente de la entidad hasta el 14 de marzo de este año, Marcelo Turcato y actual presidente de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Santa Fe, Miguel Ángel Tudino, vicepresidente a cargo, y el tesorero Ricardo Bottura, coinciden en que la rigurosidad estatutaria ha sido el pilar fundamental para sostener el crecimiento de la organización sin comprometer su estabilidad financiera.

El balance de este periodo demuestra de manera contundente que es posible impulsar el desarrollo deportivo mediante bases institucionales sólidas. Durante el último año, la gestión priorizó de forma sistemática la inversión en infraestructura y en capital humano, manteniendo las obligaciones al día y las cuentas claras para sus entidades asociadas. Este esfuerzo articulado no solo resguarda el patrimonio de la asociación, sino que también ofrece previsibilidad y optimismo de cara a los próximos compromisos institucionales. Los clubes afiliados, considerados por la dirigencia como el verdadero motor y corazón de la actividad, han tenido un rol activo mediante su exigencia constructiva, lo que consolidó una dinámica de mejora continua en todas las categorías.

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El semillero que brilla del básquet rosarino

El área estrictamente competitiva arrojó resultados extraordinarios durante este ejercicio, ratificando el estatus de la región como una auténtica usina de talentos para el baloncesto de la provincia de Santa Fe y la República Argentina. Las selecciones formativas, compuestas en su totalidad por jóvenes pertenecientes a los clubes afiliados, exhibieron un rendimiento deportivo de alto nivel en las distintas sedes de competencia.

- Campeonato Provincial U17 Masculino: Disputado del 21 al 23 de junio de 2025 en las exigentes sedes de San Vicente y Sastre, el combinado rosarino se coronó campeón. El plantel estuvo integrado por destacadas promesas como Lucas Pressel (Sportsmen Unidos), Mateo Rojas (CAOVA), Ciro De Minas (El Tala), Felipe Benítez Gil (El Tala), Gabriel Gagliano (GER), Martín Tessandori (Temperley), Santiago Bagnis (GER), Franco Berazain (Sportsmen Unidos), Santiago Foradori (Sportsmen Unidos), Marcos Castagno (Sportsmen Unidos), Francisco Sainz (Náutico) y Santiago Sibulovsky (Unión Arroyo Seco). La dirección técnica estuvo a cargo de Adrián Bueres, con la asistencia de Federico Sauro y Pablo Diez, la preparación física de Lucas Torta y la delegación comandada por Marcelo Quinteros.

- Campeonato Provincial U15 Femenino: Llevado a cabo los días 20, 21 y 22 de junio de 2025 en la ciudad de Tostado (Asociación Noroeste), el seleccionado femenino alcanzó un meritorio título de subcampeonas. El equipo estuvo conformado por Alba Chamorro, Valentina Vásquez, Victoria Rivilli, Alma Pentorari, Lara Duflos, Eluney Gómez Pisso, Aymará Vernazza, Julieta Escobar, Lupe Dismann, Valentina Castillo, Lucía Salomone y Macarena Pardini. El cuerpo técnico estuvo liderado por Cecilia Quiroga como entrenadora principal y Daiana Filippi como asistente.

- Campeonato Provincial U17 Femenino: El torneo se desarrolló los días 27 y 28 de septiembre de 2025 en los clubes Unión y Libertad de Sunchales, donde las jóvenes rosarinas se consagraron de manera brillante como campeonas. El plantel estuvo integrado por Josefina Virgillito, Maive Xiomara Fernández, Martina Castillo, Maitena Cejas, Lourdes Morosin, Antonella Niesnievich, Lupe Dismann, Agustina Benetti, Emma Hernández, Lola Carbajales, Brisa Donda y Victoria Sironi, bajo la tutela del entrenador principal David Dell Mora y su asistente Agustín García.

- Campeonato Provincial U13 Masculino: Disputado en la tradicional sede de Cañada de Gómez, el conjunto de la categoría menor sumó una nueva estrella para la asociación al consagrarse campeón provincial, demostrando la vigencia de las bases formativas locales.

- Campeonato Provincial U13 Femenino: En la sede de la ciudad de Santa Fe, el seleccionado femenino firmó una actuación histórica para alcanzar el tercer puesto del certamen. Las chicas cerraron su participación con un récord de cuatro victorias y una única derrota, venciendo en el duelo decisivo a la Asociación Cañadense por 76 a 60.

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Eventos promocionales

Por su parte, a nivel de eventos promocionales, la asociación tuvo un rol fundamental en el desarrollo de los Juegos CReAR 2025 en la Plaza de las Ciencias y en los 1 Juegos JADAR 2025, donde los seleccionados santafesinos de básquetbol modalidad 3x3 obtuvieron la medalla de oro en la rama femenina (con las rosarinas Fiorella Cardini, Guadalupe Castelnuovo, Ariadna Aliprandi y Abril Vernazza) y la medalla de plata en la masculina (con Lautaro López, Felipe Morello, Felipe Carasatorre y Lucas Herrera).

Asimismo, en enero de 2026, el básquetbol 3x3 ganó espacio público masivo al presentarse exitosamente en la Playa Olímpica Rosario 2026 en el Balneario La Florida, un evento clave camino a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Sport Club Cañadense ascendió a la primera división femenina

Sport Club Cañadense derrotó a Rosario Central por 53 a 42 en el estadio de Sportivo Federal y logró el ascenso a la máxima categoría del femenino de la Rosarina.

La goleadora del equipo vencedor fue Amparo Gutiérrez con 13 puntos, 10 y 10 rebotes de Emilia Gutiérrez y 9 de Ornella Chiurchiu. Por el lado del equipo rosarino Giuliana Cataldi marcó 15 tantos y obtuvo diez rebotes. Además, María Paz Corta marcó 10 puntos y 9 Tiara Ceñera.

Rosario Central fue último en la fase regular de la A y jugó repechaje ante el perdedor de la final de la B.

En 2027 habrá 10 elencos en A: Náutico, Regatas de San Nicolás, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Ben Hur, Temperley, Provincial, Paganini Alumni, Maciel, Alba de Maciel y Sport Cañadense.

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