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Rosario Car Show: más de 100 autos en exhibición este fin de semana en Portal Rosario Shopping

Rosario Car Show se realiza del 23 al 25 de octubre con eléctricos, híbridos, clásicos, simuladores de Fórmula 1 y la presencia del niño prodigio Stefano Marconi

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

22 de octubre 2026 · 21:55hs
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Rosario Car Show: más de 100 autos en exhibición este fin de semana en Portal Rosario Shopping

Rosario Car Show: más de 100 autos en exhibición este fin de semana en Portal Rosario Shopping

Rosario Car Show: más de 100 autos en exhibición este fin de semana en Portal Rosario Shopping

Los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 13 a 22 horas, llega Rosario Car Show al Portal Rosario Shopping. La exposición reunirá más de 100 vehículos en exhibición, entre nafteros, diésel, híbridos y eléctricos, con test drives, simuladores de Fórmula 1, autos de colección y deportivos, y figuras destacadas del mundo motor. La entrada anticipada tuvo un valor de $20.000 hasta el 22 de octubre, y también se pueden adquirir directamente en el ingreso a la exposición.

Entre las más de 25 marcas participantes se encuentran Ford, MG, Toyota, BAIC, Jeep, BYD, Subaru, Peugeot, Citroën, Hyundai, Chery, Jetour, DFSK, JAC, Kaiyi, Haval, Fiat, Leapmotor, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Forthing y GAC, entre otras. La presencia de semejante cantidad de fabricantes convierte al evento en uno de los encuentros automotrices más completos que haya tenido lugar en la ciudad, con modelos que cubren todos los segmentos del mercado actual.

El auge de los eléctricos e híbridos llega a Rosario

La exposición será una gran oportunidad para conocer las ventajas y características de los autos híbridos y eléctricos, con información clave sobre su uso cotidiano, desde cómo instalar cargadores en el hogar de manera fácil y sencilla hasta el ahorro en el consumo de combustible y beneficios como la exención del pago de patente durante cinco años. El contexto no podría ser más oportuno: los autos híbridos y eléctricos atraviesan su mejor momento en la Argentina, con ventas que crecieron un 339,4 % durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, alcanzando un récord histórico según datos de la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA). Durante ese mismo semestre se comercializaron 145 modelos electrificados, frente a los 87 disponibles un año antes, con 50 lanzamientos realizados en los primeros seis meses del año. Rosario Car Show llega, entonces, como una ventana directa a esa transformación tecnológica, con información práctica y vehículos disponibles para probar en el momento.

La exposición ocupará más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, destinados a exhibir más de 100 vehículos nafteros, diésel, híbridos y eléctricos, incluyendo nuevos modelos que llegarán al mercado argentino durante los últimos meses de 2026 y principios de 2027. Entre las principales atracciones se destacan los test drives, que permitirán probar distintos vehículos; los simuladores de Fórmula 1, para experimentar las sensaciones de un piloto; y una exhibición de autos clásicos, de colección y deportivos que recorre desde 1930 hasta la actualidad, con un vehículo representativo de cada década.

Stefano Marconi, el niño prodigio que fabrica su propio auto

Entre las propuestas para toda la familia, Rosario Car Show ofrecerá la posibilidad de probar simuladores profesionales de Fórmula 1 y realizar un recorrido por autos clásicos y deportivos. También estará presente durante los tres días Stefano Marconi, el niño prodigio argentino que fabrica su propio auto y ya le diseñó una bicicleta de fibra de carbono a Franco Colapinto. Stefano Marconi Sgroi fue nombrado Personalidad Destacada de La Plata y tiene un coeficiente intelectual de 152, además de contar con título de mecánica, convirtiéndose en el más joven del mundo en recibir una distinción de ese tipo. Nacido en La Plata, comenzó a hablar a los siete meses y a leer antes de cumplir los tres años; su pasión por los automóviles lo llevó a estudiar mecánica desde muy pequeño. Actualmente trabaja en la construcción de su propio automóvil, inspirado en el clásico Volkswagen Escarabajo, con carrocería de fibra de carbono y motor trasero, con el objetivo de completar el vehículo antes de cumplir 11 años, en septiembre de 2027. Durante el evento, los visitantes tendrán la posibilidad de conocerlo y acercarse a la historia de un chico que, mientras cursa su infancia, ya desarrolla proyectos vinculados con la ingeniería automotriz.

Rosario Car Show se realizará dentro de Portal Rosario Shopping, por lo que los visitantes podrán aprovechar todos los servicios del centro comercial. El shopping dispone de un patio de comidas de 1.200 metros cuadrados, con propuestas que incluyen pizzas, hamburguesas, ensaladas, helados, cafetería y pastelería. Además, cuenta con más de 3.000 cocheras cubiertas y gratuitas, sanitarios en distintos sectores y seguridad privada. Dentro de la exposición también funcionará The Motor Café, un espacio especialmente diseñado para hacer una pausa durante el recorrido, con una selección de cafés y pastelería de autor a cargo de D'O Objetos de Sabor.

Los menores de 12 años ingresan sin cargo, siempre que estén acompañados por un adulto. Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden ingresar sin cargo presentando el certificado vigente y el DNI en el acceso. Rosario Car Show fue declarado de Interés por la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe y de Interés Municipal por el Concejo Municipal de Rosario. Además, el evento es a beneficio de Fundación Alas para Soñar, organización que aloja y acompaña a niños en situación de vulnerabilidad y que actualmente se encuentra acondicionando una segunda casa para ampliar su capacidad. De este modo, Rosario Car Show combina innovación, tecnología y pasión por el mundo motor con un fin solidario.

Más información en rosariocarshow.com.

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