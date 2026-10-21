Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros y un agente resultó herido

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros tras una persecución a una mujer que se trasladaba en moto. Según trascendió, el agente resultó herido y fue atendido por personal del Sies.
El accidente se dio en el marco de una persecución a una mujer que se trasladaba en moto y que también sufrió heridas
Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros tras una persecución a una mujer que se trasladaba en moto. Según trascendió, el agente resultó herido y fue atendido por personal del Sies.
El hecho sucedió este miércoles en Olavarría al 1300, cuando las fuerzas federales perseguían a una mujer en moto. Según relataron algunos vecinos, los agentes la quisieron acorralar, la joven cayó al piso y finalmente fue aprehendida.
Sin embargo, en ese contexto, uno de los vehículos de Gendarmería perdió el control y chocó contra una vivienda. Un gendarme resultó herido y fue atendido por personal del Sies. Asimismo, la joven aprehendida también recibió atención médica por las heridas sufridas tras la caída.
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En la zona se desplegó un importante operativo policial. Se desconocen todavía las razones de la persecución.
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