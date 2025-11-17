Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Por eso, el Gigante de Arroyito será escenario de un partido clave para el Canalla, que buscará coronar un año histórico con un título. El conjunto auriazul fue el mejor de la temporada, finalizó en la cima de la tabla anual y se aseguró jugar la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, así como también la Supercopa Internacional.
No obstante, no puede dormirse en los laureles y dejar pasar la oportunidad. Central sabe que enfrentará al 8º de la Zona B, pero todavía no se conoce quién será su primer opositor. De igual manera, el cuadro de playoffs empieza a develar los cruces que definirán el campeonato.
Los candidatos a enfrentar a Central
Boca (29 puntos) se aseguró el 1º puesto de la zona A con su victoria por 2 a 0 sobre Tigre (22, +1), que quedó incómodo en el 7º lugar y va a depender de que los tres equipos que tienen 19 unidades, y juegan este lunes, no lo superan.
Belgrano (19, +2) recibe al tercero Unión (24, +7), Defensa y Justicia (19, -3) al eliminado Independiente Rivadavia y Huracán (19, -5) visita a Barracas Central (22, +2) que, como Tigre, no tiene asegurado su lugar en el 6º puesto.
En tanto, la victoria de Argentinos Juniors (24, +5) en La Plata 2 a 1, Estudiantes quedó en la cuerda floja en el 8º lugar con 21 puntos (-1). Cualquiera que gane de los que tienen 19 puntos lo superará.
Si bien por el momento el rival canalla es el Pincha, es difícil que se mantenga así. Esto supone que los posibles rivales de Central en octavos son: Barracas Central (el más improbable), Tigre, Estudiantes, Belgrano, Defensa y Justicia o Huracán.
Qué partidos definen al rival del Canalla
Este lunes se disputarán tres partidos en simultáneo (a las 17) que definirán las posiciones de la Zona A y, de esa manera, marcarán quién será el rival del equipo de Ariel Holan en los octavos de final.
- Belgrano vs. Unión (TNT Sports)
- Barracas Central vs. Huracán (ESPN Premium)
- Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (ESPN)
Cómo sería el cuadro de playoffs
Todavía restan por definirse casi todas las posiciones de la Zona A, a excepción del 1º puesto que ya quedó en manos de Boca e irá al otro cuadro de playoffs opuesto al de Central, por lo que no se enfrentarían hasta una potencial final.
Del lado de la Zona B, desde el 1º al 6º ya están confirmados, por lo que resta saber solamente los dos últimos lugares, que se definirá con lo que pase en Platense-Gimnasia, que juegan a las 19.30. El Lobo está afuera con 19 puntos (-5), pero si gana entra y baja a Talleres (21, -3) al octavo lugar y elimina a Sarmiento (20, -4). Si Gimnasia no gana, clasificarán la T y el Verde de Junín. River, 6º con 22 puntos y +5 de diferencia, no será movido de esa posición por Gimnasia, ya que el Lobo necesitaría ganarle a Platense 10 a 0 para superarlo.
Por el momento, el cuadro de playoffs quedaría conformado de la siguiente manera:
Llave 1
- Boca (1º A) vs. Sarmiento (8º B)
- Vélez (4º B) vs. Argentinos (5º A)
- Lanús (2º B) vs. Tigre (7º A)
- Unión (3º A) vs. River (6º B)
Llave 2
- Central (1º B) vs. Estudiantes (8º A)
- Central Córdoba (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)
- Racing (2º A) vs. Talleres (7º B)
- Deportivo Riestra (3º B) vs. Barracas Central (6º A)
