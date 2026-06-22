Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode

Ante la amenaza de acciones legales inminentes, la compañía de Marcos Galperín modificó su aplicación para eliminar cualquier confusión por apuestas

Mercado Pago tuvo que corregir para no confundir con una apuesta

La plataforma Mercado Pago generó una controversia legal tras lanzar una función de pronósticos deportivos digitales durante el Mundial de fútbol 2026. La Asociación de Loterías Estatales (ALEA) cuestionó la herramienta denominada "Torneo con Amigos", advirtiendo que permitía organizar apuestas no autorizadas y violar normativas penales vigentes.

Aunque la empresa defendió la iniciativa como un simple entretenimiento gratuito y digital basado en la destreza, el ente regulador señaló que el sistema facilitaba la distribución de fondos de manera irregular.

Ante la amenaza de acciones legales inminentes, la compañía tecnológica modificó su aplicación para eliminar cualquier referencia a montos de dinero, optando por una modalidad puramente simbólica. Así cambió el nombre: ahora es “Por los porotos” .

Actualmente, el servicio se limita a ofrecer premios promocionales y cupones de compra para evitar ser clasificado como un operador de juego clandestino. Puntualmente, ALEA cuestionó que habilitara un "pozo acumulado" entre participantes del Fixture 2026. Entendieron que eso podía ser interpretado como apuestas.

El fixture es una tradición argentina que existe hace décadas: amigos, familias y compañeros de trabajo que comparten pronósticos y compiten para ver quién sabe más de fútbol, algo que históricamente se hacía en papel. Mercado Pago tomó ese ritual y lo digitalizó, transformándolo… pic.twitter.com/Q0zHb0ixNQ — Mercado Pago (@MercadoPago) June 18, 2026

"Se ha constatado que en la modalidad 'Torneos con Amigos' la plataforma tecnológica de Mercado Pago pone a disposición del público un sistema que presenta características propias de la captación de apuestas", escribió el comunicado.

Según la carta que llegó a las oficinas de Mercado Libre, los términos y condiciones daban lugar a que el organizador de un torneo estableciera un monto para los puestos y resultados finales.

En tanto, la empresa de Marcos Galperín que “no recauda, no retiene y tampoco distribuye fondos”. Las personas participan sin ningún pago ni obligación de por medio, en el ranking general o en grupos privados", argumentó.