La Justicia citó a Espert a indagatoria, en el marco de la causa por lavado de dinero

La investigación se vincula a Fred Machado, quien está preso en Estados Unidos. Se cuestiona la transferencia de u$s 200.000 que el diputado recibió del empresario

El exdiputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert fue citado a indagatoria por la Justicia en el marco de una causa por lavado de dinero que lo vincula con Federico "Fred" Machado , quien está preso en Estados Unidos . Se investiga al político por una transferencia de u$s 200.000 que recibió por parte del empresario.

Fue el magistrado federal de San Isidro Lino Mirabelli quien aceptó el pedido del fiscal Fernando Domínguez. Tras el procedimiento, Espert deberá presentarse ante la Justicia el 30 de junio, a las 10.30 , donde deberá prestar declaración indagatoria.

Además, Mirabelli también citó, bajo la misma modalidad, al contador de Espert, Mariano Constantino, y a la empresa Varianza SA , en calidad de persona jurídica, mediante la cual se realizó la transferencia que está bajo investigación.

En particular, el fiscal acusó a Espert de realizar una operación de "lavado de dinero" con la transferencia de u$s 200.000 que recibió por parte de Machado en concepto de "asesoramiento" para su empresa Minas del Pueblo, registrada en Guatemala.

Lo que señaló Domínguez es que el contrato no existió sino que fue una justificación que usó Espert para recibir el dinero por parte del empresario, que está preso en Oklahoma, Estados Unidos, y es investigado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude por la Justicia de ese país.

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La acusación principal es que Espert ingresó ese dinero al sistema con la compra de dos vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso en la localidad bonaerense de Costa Esmeralda.

Machado, detenido en Estados Unidos

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre y lo trasladaron a prisión luego del viaje bajo custodia. Lleva más de seis meses detenido en una cárcel de seguridad media, en el estado de Oklahoma.

Hace poco más de un mes, sus abogados negociaron un acuerdo para condenarlo sin incluir una sanción por narcotráfico, uno de los delitos investigados en Texas.

Según trascendió este fin de semana, el financista rionegrino está dispuesto a declararse culpable de lavado de activos y fraude fiscal. Si bien ambas partes están dispuestas a impulsar esa resolución, el juez aún debe dictar la sentencia en los términos propuestos por la defensa y el fiscal.