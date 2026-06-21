Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

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Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor
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El tiempo en Rosario: domingo con muchas nubes y temperaturas a la baja
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Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
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Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático
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Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo
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Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal
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El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier
Economía
Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
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Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
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La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"
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Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
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Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales