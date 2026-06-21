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Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

Dos instituciones de la zona norte de Rosario fueron beneficiarias de materiales deportivos y equipamiento educativo, entre otros objetos

21 de junio 2026 · 15:47hs
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Guitarras

Foto: Gobierno de Santa Fe

Guitarras, pelotas y diverso equipamiento fue entregado a dos escuelas con dinero incautado del delito en Santa Fe.

El dinero que se recauda el Estado provincial desde hace algunos años de las subastas de bienes incautados al delito y de actividades delictivas sigue destinándose a diversas finalidades con el objetivo de que vuelva a la sociedad, una de las premisas del gobierno provincial desde que puso en marcha el programa.

Esta semana, dos escuelas de la zona norte de Rosario recibieron desde pizarrones hasta pelotas y guitarras, elementos que fueron financiados con dinero derivado de ese programa, que lleva adelante la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Desde su puesta en marcha, esta medida ya alcanzó a más de 100 establecimientos educativos.

La primera de las entregas tuvo lugar en la Escuela Primaria "República Oriental del Uruguay", ubicada en Salvat 1150, mientras que la segunda se desarrolló en la Escuela Primaria "San José de Calasanz", en bulevar Rondeau 3921.

Elementos con dinero proveniente del delito

Las instituciones recibieron elementos deportivos, pizarrones, mesas de ping-pong, pelotas, guitarras y pecheras, entre otros materiales.

Las entregas por parte del gobierno provincial forman parte, indicaron desde Aprad, de "una estrategia integral que apunta a afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales, considerada uno de los pilares fundamentales para combatir el delito".

>> Leer más: Subastas de bienes: la oportunidad y los buenos márgenes de ese negocio

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que los insumos entregados "fueron adquiridos con dinero recuperado del delito", y remarcó: "Lo que alguna vez estuvo vinculado a actividades ilícitas vuelve a la sociedad y a la educación pública. Es una manera de reparar, resignificar y transformar esos recursos en oportunidades para quienes más los necesitan”.

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