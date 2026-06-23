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A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

La fuente de la proa del edificio amaneció apagada para la realización de trabajos de mantenimiento en las cañerías y el recambio de agua

23 de junio 2026 · 13:53hs
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A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

A días de inaugurada la restauración, siguen las obras en el Monumento a la Bandera

A menos de una semana de inaugurada, los chorros de agua de la fuente de la proa del Monumento a la Bandera amanecieron apagados este martes. Según explicaron desde la secretaría de Obras Públicas de la provincia, la fuente se está sometiendo a tareas de mantenimiento, como la limpieza de cañerías y el recambio de agua, propias de las décadas que el sistema permaneció sin funcionamiento.

Los trabajos de puesta en valor del máximo símbolo de Rosario se estrenaron el miércoles pasado. Después de diez años de incertidumbre en torno a la obra, finalmente el gobierno provincial decidió financiarla. La restauración permitió recuperar, entre otros elementos, las lozas de mármol, la llama votiva, el mirador y la fuente de la proa, que volvió a tener sus chorros de agua.

La inauguración de las obras coincidió con el inicio de las promesas de lealtad a la Bandera de las que participaron alumnos de cuarto grado de escuelas primarias de todo el país. Y el sábado 20 de junio por la tarde se realizó un espectáculo de proyección de animaciones (mapping) en la torre del edificio.

Por eso, cuando este martes los chorros de agua se apagaron, no pasaron desapercibidos. Aunque sobre el mediodía ya estuvieran nuevamente en funcionamiento.

Tareas de mantenimiento

Desde Obras Públicas de la provincia explicaron que la detención se debió a una limpieza del agua. Según explicaron, el sistema de cañerías, sobre todo los que se encuentran soterrados, fueron desprendiendo algunos minerales propios del material de las instalaciones (hierro) y de la cantidad de tiempo que los chorros de agua estuvieron sin funcionamiento.

Las tareas, completaron, forman parte de los quehaceres que estaban previstos tras la inauguración de las obras. "Son trabajos habituales, parte del mantenimiento de la fuente de agua", indicaron y aseguraron que "rápidamente" se volvieron a habilitar las cañerías.

Desde la cartera santafesina adelantaron que una vez que se termine la limpieza de las cañerías, se trabajará también sobre las placas de mármol que se encuentran en la zona de la fuente que podrían haberse visto afectados,

Obras muy esperadas

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin inauguraron la puesta en valor del Monumento el miércoles pasados. Las obras demandaron una inversión de 4 mil millones de pesos del presupuesto provincial y abarcaron distintas zonas: el Propileo, el altar donde se rinde homenaje a los mártires por la patria; las escalinatas del patio cívico, que une ambos cuerpos arquitectónicos; el basamento de la torre central, alrededor de la cual se eleva un importante grupo escultórico realizado por los artistas Alfredo Bigatti y José Fioravanti, y la fuente del sector de la proa.

También se trabajó en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron la llama votiva y los elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor.

Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

>> Leer más: Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Una historia dentro de otra historia

El Monumento a la Bandera se inauguró oficialmente el el 20 de junio de 1957. La construcción del edificio demandó catorce años de trabajo, en los que hubo que atravesar problemas de provisión de materiales, recortes presupuestarios, crisis políticas nacionales y hasta el trágico terremoto de Caucete, que destruyó las canteras de piedra sanjuaninas seleccionadas originalmente para el exterior del edificio.

La historia de los trabajos de restauración también tuvo sus bemoles, al punto que trascendió cuatro gestiones presidenciales. El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes. Las obras se licitaron en agosto, pero quedaron a mitad de camino por falta de financiamiento. Luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30% de lo proyectado.

A mediados de 2024, el gobernador Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. Con el parate de todo 2024 por falta de pago, en 2025 se encendía una luz de esperanza, que se volvió a desvanecer por falta de fondos de Nación. Finalmente, a fines de marzo de este año la provincia se hizo cargo de finalizar los trabajos, a los que les faltaba un 30% de ejecución.

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