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Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

El incendio se produjo en González del Solar al 1200 bis, en la zona noroeste de Rosario. La víctima tiene 75 años y su estado es reservado

22 de junio 2026 · 07:03hs
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El hombre herido en el incendio en zona noroeste es atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

La Capital / archivo

El hombre herido en el incendio en zona noroeste es atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

Un hombre de 75 años sufrió graves heridas al quedar atrapado en un incendio en su casa ubicada en González del Solar al 1200 bis, en la zona noroeste de Rosario. La víctima quedó internada en estado reservado con riesgo de vida, según indicaron las fuentes.

El siniestro se registró este domingo alrededor de las 14.30. Fuentes oficiales señalaron a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 acudieron al lugar efectivos de la Policía provincial, de Bomberos Zapadores y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo con las primeras informaciones, cuando los socorristas llegaron al lugar fueron informados de que en el interior de la vivienda se encontraba una persona que sería el dueño de la casa.

Qué heridas sufrió la víctima en el incendio

Una vez que el hombre pudo ser retirado, personal del Sies lo derivó de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí fue identificado como Enrique F., de 75 años.

>> Leer más: Serios daños por un robo seguido de incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Según trascendió, la víctima sufrió quemaduras en piernas, brazos, rostro, cabeza con compromiso en las vías respiratorias y quedó internado en la sala de cuidados intensivos intubado y su pronóstico era reservado con riesgo de vida.

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