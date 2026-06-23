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Quién es la fan de Lionel Messi de 100 años que se volvió viral durante el encuentro ante Austria

La estadounidense Pauline Kana presenció el triunfo de la selección argentina en Dallas con un cartel dedicado al capitán argentino

23 de junio 2026 · 10:25hs
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La fanática estadounidense fue captada por la transmisión junto a su cartel

La fanática estadounidense fue captada por la transmisión junto a su cartel

La victoria de la selección argentina ante Austria por el Mundial 2026 dejó varias imágenes destacadas dentro y fuera de la cancha. Una de las que más repercusión generó ocurrió en las tribunas del Dallas Stadium, donde una mujer de 99 años apareció con un cartel dedicado a Lionel Messi y rápidamente se volvió viral.

Se trata de Pauline Kana, una estadounidense oriunda de Ohio que cumplirá 100 años el próximo 1º de agosto y que ganó notoriedad internacional por su admiración por el capitán argentino.

Durante el encuentro, sostuvo un cartel con la leyenda "100 YEAR OLD MESSI FAN" ("Fan de Messi de 100 años"), un mensaje que captó la atención de los hinchas y se multiplicó en redes sociales mientras Argentina sellaba su clasificación a los 16avos de final.

La historia de la abuela estadounidense que sigue a Lionel Messi

Kana es conocida en internet como "Gangster Granny" y mantiene desde hace años una fuerte admiración por el delantero del Inter Miami.

Su vínculo con el futbolista no comenzó en este Mundial. Durante 2025 asistió a varios partidos del equipo estadounidense y protagonizó distintos momentos virales con carteles dirigidos al rosarino.

En una oportunidad, le preguntó públicamente si quería casarse con ella. En otra, simplemente expresó su amor y admiración por el jugador. Cuando Messi advirtió su presencia desde el campo de juego, respondió con una sonrisa y un saludo que emocionó a la mujer.

>> Leer más: Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

No solo fanática de Messi

La fama de Pauline Kana no se limita a su fanatismo por Messi. Hace unos meses, la influencer ingresó al Libro Guinness de los Récords tras convertirse en la persona de mayor edad en realizar un "crowdsurfing", una práctica habitual en recitales y eventos masivos que consiste en ser trasladado por una multitud sobre sus manos.

El hecho ocurrió a fines de mayo en Bellville, Texas, cuando Kana tenía 99 años y 274 días. Durante una celebración organizada por su nieto, el creador de contenido Ross Smith, unas 20.000 personas la levantaron y la trasladaron por encima del público. Esta marca inédita le permitió alcanzar el reconocimiento internacional.

Sumado a ello, la mujer construyó gran parte de su popularidad junto a su nieto Ross Smith, otro influencer reconocido en Estados Unidos

Ambos comenzaron a ganar seguidores a través de videos humorísticos en Instagram, TikTok y otras redes sociales, donde millones de usuarios siguen sus publicaciones. En los contenidos, Kana suele aparecer con atuendos llamativos, participa de desafíos virales, interactúa con celebridades y protagoniza situaciones cómicas que la transformaron en un fenómeno de internet.

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