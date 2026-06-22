El episodio ocurrió en Ceres. El menor, que tiene una lesión de graveda en el tórax, fue derivado a Rafaela

Un nene de siete años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y quedó internado en Rafaela.

Un nene de siete años se encuentra internado, en grave estado, tras recibir el impacto de un balín de aire comprimido . El episodio, que se encuentra bajo investigación, ocurrió en Ceres . El menor tiene una grave lesión en la zona del tórax y fue derivado a un centro médico de Rafaela.

El episodio está bajo investigación. Tanto la Policía de Santa Fe como el Ministerio Público de la Acusación buscan determinar las circunstancias en las que se produjo.

De acuerdo con la información preliminar publicada por UNO Santa Fe, el nene fue trasladado en primera instancia al Hospital Regional de Ceres, donde recibió las primeras atenciones médicas. Ante la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron el traslado inmediato del niño bajo código rojo al Hospital Jaime Ferré de Rafaela. Por estas horas, se encuentra internado allí en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que al momento del episodio había dos menores manipulando un rifle de aire comprimido, aunque todavía no se pudo reconstruir con precisión cómo ocurrió el disparo ni establecer responsabilidades.

Especialistas señalaron que las próximas 48 horas serán determinantes para evaluar la evolución del menor lesionado.

Investigación en curso

La situación fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional XIII de la Policía de Santa Fe, que puso el caso en conocimiento del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la Fiscalía se ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del niño y la realización de distintas diligencias para establecer cómo ocurrió el episodio.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales, la investigación continúa abierta y se aguardan nuevos partes médicos sobre la evolución del menor.