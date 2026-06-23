Por qué el mobile-first lo cambia todo en los pagos de América Latina Por Dmytro Rukin

En América Latina, los pagos son mobile por defecto. El celular es donde pasa la compra, donde vive la billetera y donde se toma o se abandona la decisión de pagar

Cualquier empresa que construya infraestructura de pagos para esta región tiene que partir de esa realidad. Una solución de escritorio apretada en una pantalla chica va a perder contra una diseñada desde el celular hacia arriba.

Llevo años construyendo en esta región, y esta es la premisa que no dejo que nadie de mi equipo olvide. América Latina no llegó a los pagos digitales por el escritorio para después migrar al móvil. Para una porción enorme de los consumidores, el celular fue la primera y única computadora que tuvieron en su vida. Eso cambia todo respecto a cómo deben construirse los rieles por debajo.

“En la mayor parte del mundo, el mobile fue un upgrade. En América Latina, fue el punto de entrada. La gente acá armó su vida financiera en un celular antes de tocar una laptop, y tu infraestructura tiene que respetar ese orden”.

Se convirtió en el estándar porque el celular era el dispositivo que la gente realmente tenía. La penetración de smartphones supera el 80% en la mayoría de los mercados de la región, según datos de la GSMA citados en el Ebook: Latin America Payments in 2025. Cuando el celular es la conexión principal con internet, naturalmente se convierte en la conexión principal con el dinero.

Los datos de compra siguen el mismo camino. El mobile commerce ya representa el 47% de las ventas de retail online en América Latina, según cifras de Statista en el Guide to Accessing Latin America. Eso no es un canal compitiendo por atención. Es la planta principal de la tienda.

Perú muestra la velocidad con la que esto sigue avanzando. Alrededor del 64% de las compras ya ocurren desde un celular, por encima del 59% de 2022. La dirección es consistente en toda la región, y el celular sigue ganando terreno año tras año.

¿Qué exige realmente el mobile-first de la infraestructura?

Exige que diseñes desde el celular hacia arriba en lugar de adaptar un flujo de escritorio. Cada supuesto sobre espacio de pantalla, esfuerzo de tipeo y estabilidad de conexión tiene que reconstruirse para alguien parado en un colectivo con una mano en el pasamanos. El checkout que funciona ahí es un objeto distinto al que fue pensado para un teclado y una conexión estable.

En concreto, eso significa métodos de pago que viven nativamente en el celular — billeteras, QR y flujos cuenta a cuenta — tratados como primarios y no como alternativas atornilladas a un formulario de tarjeta. Significa reducir los pasos entre intención y confirmación, porque cada toque extra en una pantalla chica es un lugar donde la venta se pierde.

“Si tu checkout asume un teclado, una pantalla grande y un usuario paciente, ya perdiste la mitad de América Latina. El diseño que gana asume un pulgar, una pantalla chica y una persona apurada”.

También exige resiliencia. Las conexiones móviles se caen, la señal se debilita y las apps pasan a segundo plano a mitad de la transacción. La infraestructura construida phone-first trata esas condiciones como el entorno operativo normal y las maneja con gracia, en lugar de tratarlas como casos extremos.

¿Cómo se ve acertar el mobile-first?

Acertar significa que el celular es el centro del diseño y cada decisión irradia desde ahí. Los merchants que tienen éxito en América Latina construyen un checkout que se siente nativo del dispositivo, con los métodos locales que sus clientes ya usan apareciendo al frente. La experiencia se siente como si perteneciera al celular porque fue construida para el celular.

También significa encontrar al consumidor dentro de las apps donde ya pasa el tiempo. Cuando una plataforma como TikTok lanza shopping en México, el pago tiene que completarse dentro de ese contexto mobile sin tirar al usuario a una página externa torpe. La conclusión fluida dentro de la app se está convirtiendo en estándar, y la infraestructura tiene que soportarla.

“Las empresas que aciertan dejan de pensar en el mobile como una versión de su producto. El celular es la superficie del producto. Todo lo demás es accesorio”.

La recompensa por acertar es conversión. Un checkout que respeta cómo la gente realmente sostiene y usa su celular convierte intención en pago completado. Ese es todo el juego, y en esta región se gana o se pierde en una pantalla del tamaño de una mano.

¿Qué significa el mobile-first para la próxima ola de crecimiento?

La próxima ola de crecimiento en los pagos de América Latina va a construirse phone-first o no se va a construir. A medida que la penetración de smartphones se profundiza y consumidores más jóvenes entran al mercado, la porción del comercio que pasa por el móvil va a seguir subiendo. La infraestructura que gane va a haber asumido esto desde el día uno en lugar de correr para alcanzar.

Mi lectura es que los métodos mobile-nativos, las transferencias instantáneas cuenta a cuenta y los pagos por billetera van a seguir tomando cuota a tarjetas y efectivo justamente porque encajan en los dispositivos donde la gente ya vive. Las curvas de crecimiento de transferencias bancarias y billeteras, ambas avanzando a tasas fuertes de dos dígitos en la región, apuntan exactamente en esa dirección.

Para cualquier empresa global que planifica sus próximos años en América Latina, la pregunta de planificación es simple. ¿Tu infraestructura de pagos fue diseñada para el celular en la mano de tu cliente, o para un escritorio que la mayoría de ellos nunca va a usar? La respuesta va a definir cuánto de este crecimiento realmente capturás.

FAQ

¿Por qué el mobile es tan dominante en los pagos de América Latina? Los smartphones son el dispositivo principal de internet para gran parte de la población, con penetración por encima del 80% en la mayoría de los mercados, según datos de la GSMA. Muchos consumidores accedieron a servicios financieros digitales por el celular antes de usar una computadora, haciendo del mobile el estándar y no un canal secundario.

¿Cuánto del e-commerce en América Latina pasa por el celular? El mobile commerce representa el 47% de las ventas de retail online en la región, según Statista. En algunos mercados la participación es mayor, y la proporción de compras hechas desde el celular sigue subiendo año tras año.

¿Qué deben priorizar las empresas al construir para mercados mobile-first? Deben diseñar el checkout desde el celular, tratar métodos mobile-nativos como billeteras, QR y transferencias cuenta a cuenta como primarios, minimizar los pasos para completar un pago y construir para conexiones móviles inestables como la condición operativa normal.

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