Mbappé: "Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más"

El delantero de Francia, que marcó dos goles en la victoria por 3-0 ante Irak, elevó aún más a Messi y destacó: "Leo siempre marca y lo seguirá haciendo"

Mbappé porque cumplió 100 partidos con la selección francesa, una marca que coronó con otra actuación determinante en una Copa del Mundo.

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a brillar en el Mundial 2026 con un doblete en la victoria por 3 a 0 de Francia ante Irak , resultado que le permitió al seleccionado europeo asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Después del partido, el atacante de Real Madrid fue consultado por su pelea estadística con Lionel Messi, quien horas antes había convertido dos goles para transformarse en el máximo goleador histórico de los mundiales, y dejó en claro que no está pendiente de lo que hace el capitán argentino.

“Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más”, aseguró Mbappé tras la victoria francesa en Filadelfia.

En la misma línea, el exdelantero de PSG remarcó que su prioridad pasa por el rendimiento colectivo de Francia y no por la tabla histórica de goleadores: “No me fijo en lo que hace para nada. Sólo pienso en ayudar a mi equipo”.

Con su doblete ante Irak , Mbappé alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, la misma cantidad que el alemán Miroslav Klose, quien hasta esta edición era el máximo artillero histórico del torneo. Ahora, el francés quedó a dos tantos de Messi, que llegó a los 18 y quedó solo en la cima.

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La noche también fue especial para Mbappé porque cumplió 100 partidos con la selección francesa, una marca que coronó con otra actuación determinante en una Copa del Mundo.

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“Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante”, expresó el capitán de Francia, que explicó que trabajó especialmente para llegar en buena forma física y mental al torneo.

Mbappé volvió de la mejor forma tras la lesión

Además, recordó que atravesó una lesión importante durante la temporada: “Tuve una lesión en enero y después volví de la mejor manera posible, a nivel físico y mental, para llegar aquí en buenas condiciones”.

El encuentro ante Irak también estuvo marcado por una situación particular: una fuerte tormenta eléctrica obligó a interrumpir el partido durante casi dos horas en Filadelfia, algo que condicionó el desarrollo del juego y la preparación emocional de los futbolistas.

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“Fue una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados”, explicó Mbappé.

Por último, el goleador francés valoró la respuesta del equipo tras el extenso parate: “Fue una hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo y al final cumplimos con nuestro objetivo”.