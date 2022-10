Carlos Tevez toca poco, pero aspira a que el equipo cambie mucho

La necesidad de cambio esta vez Carlos Tevez no la tenía pero nadie podía dudar de que el entrenador canalla iba a meter mano en el equipo después lo ocurrido en el encuentro ante Unión, en el que introdujo tres modificaciones cuando iban apenas 36 minutos del primer tiempo. Y no serían muchas las modificaciones, pero sí las necesarias como para intentar meterle otra impronta al juego. Lo más destacado sería la apuesta por dos delanteros, algo poco común en este equipo de Tevez. Jhonatan Candia sería uno de los que se metería entre los once, en lugar del juvenil Fernando Rodríguez. El otro nombre nuevo es el de Francis Mac Allister por Leonel Vergara.