Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

La Federación Santafesina de Tenis cierra el año con un Interclubes que reúne a promesas, proyecciones, profesionales y ex tenistas

Luciano Ambrogi será una de las figuras estelares del torneo de tenis que se disputará en el Rosario Rowing Club.

El calendario de la Federación Santafesina cierra el año a lo grande con una competencia imperdible en la que participaran promesas, proyecciones, jugadores profesionales y ex tenistas. Se trata del Interclubes de Primera “Tricentenario Ciudad de Rosario” Copa Fiume, que se disputará del 2 al 7 de diciembre en Rosario Rowing Club . El día de la final y tras la entrega de premios se realizará la despida de año con toda la familia del tenis .

Entre las figuras estelares se destacan el ex tenista profesional y actual subcapitán de la Copa Davis Eduardo Schwank, el jugador profesional Luciano Ambrogi, y las jóvenes proyecciones Tomás Re e Ignacio Novo, quienes aportarán jerarquía y atractivo deportivo a la competencia.

A nivel deportivo, el torneo busca fortalecer el espíritu del Interclubes y promover el encuentro entre distintas generaciones de jugadores, convirtiéndose en una verdadera celebración del tenis regional. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una semana de partidos de alta intensidad, en un ambiente pensado para reunir a jugadores, familias y aficionados de toda la zona.

De la competencia participarán ocho equipos de la región, conformados por dos singles y un dobles, que divididos por zonas se enfrentarán todos contra todos y clasificarán los dos mejores de cada grupo. Tendrán representantes en la competencia, el club anfitrión Rosario Rowing Club, Remeros Alberdi, Approach, Schwank Tennis Center, Ceca Tenis, Sorrento Open, Academia San Lorenzo y Mitre de Pérez.

Las clasificaciones de las zonas se disputarán el martes 2, miércoles 3, jueves 4 de diciembre a partir de las 17:30, la acción se desarrollará en distintas canchas en simultáneo, mientras que las semifinales jugarán el día sábado 6 y la final se llevará adelante el domingo 7, así como las definiciones por el tercer y cuarto puestos, que también comenzarán a las 17:30.

El cierre del torneo en Rosario Rowing Club

Una vez finalizado el torneo y la ceremonia de entrega de premios, se llevará a cabo la fiesta de fin de año de la FST en la Terraza de Rosario Rowing Club.

El encuentro reunirá a profesores, dirigentes, sponsors y amigos en una celebración que dará cierre al calendario oficial, con un espacio propicio para compartir experiencias, reconocer el esfuerzo de quienes acompañaron el desarrollo del tenis durante toda la temporada y fortalecer los lazos entre las instituciones.

La velada incluirá lunch, música, momentos de camaradería y distintas sorpresas pensadas para coronar una semana deportiva muy especial.