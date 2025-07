Tenis: con los torneos J30 de ITF y Cosat, Rosario continúa preparándose para recibir el Sudamericano 2026

Rosario se consolida como una de las grandes plazas de tenis del país para la organización de eventos internacionales. La Copa Davis y el ITF 125 YPF Rosario Challenger son los ejemplos más rimbombantes. En esta oportunidad fue el turno para los más chicos ya que se llevó adelante en el club Provincial una fecha Cosat Sub 14 y Sub 16 y un ITF J30 Sub 18 donde los mejores juniors del mundo se midieron durante una semana en esas dos competencias.