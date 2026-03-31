Remo: con una sólida performance, los rosarinos dejaron su marca en el Sudamericano de Porto Alegre

El remo rosarino estuvo muy bien representado en el Campeonato Sudamericano que se corrió en aguas del Guaíba

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Remo 2026 en Porto Alegre, Brasil, certamen que volvió a reunir a los mejores exponentes del continente en las categorías Junior, Sub 23 y adaptado y donde la delegación argentina tuvo una destacada actuación, reafirmando su protagonismo histórico en el ámbito sudamericano.

Con una nutrida participación rosarina, el equipo nacional logró un total de 20 medallas, con 4 preseas de oro, 12 de plata y 4 de bronce, en una performance sólida tanto en pruebas individuales como en botes de conjunto.

El torneo se desarrolló en las aguas del Guaíba , con condiciones exigentes que pusieron a prueba a los distintos equipos, y donde Argentina volvió a medirse de igual a igual con las principales potencias regionales.

En ese contexto se destacó la actuación de Emilio Batilana, del Club Regatas Rosario quien se quedó con la medalla de oro en la prueba de Cuádruple par Sub23 Masculino y la de plata en single, mostrando un gran nivel frente a los principales competidores de la región.

De hecho, uno de los puntos más altos fue el desempeño del cuádruple par masculino Sub 23, integrado por Batilana, Juan Ignacio Jijón (también de Regatas Rosario), Tomás Paredes y Valentino Aversso. El bote albiceleste se quedó con la Final A del 4x 1500 metros con un tiempo de 4:46.170, logrando una sólida victoria.

Detrás de la embarcación nacional finalizaron Brasil, con 4:51.490, y Chile, con 4:54.170, completando el podio de una categoría que tuvo a Argentina como clara dominadora ya que al triunfo de los varones habría que sumarle el de las mujeres que no tuvo presencia rosarina (Guadalupe Salas, Victoria Riveros, Iara Simonutti y Catalina Denaro) y también cosecharon el oro.

Rosario, presente

La presencia rosarina en el podio se completó con Giovanna Partenni (Rosario Rowing) y Abigail Partenni (Regatas Rosario) integrante del ocho con timonel junior femenino ganador de la medalla de plata; Marco Cota da Costa (Regatas Rosario, ex Malvinas), Bautista Isach y Juan Cruz Isach (Rosario Rowing), tripulantes del cuatro remos largos sin timonel, ganador de la medalla de plata; Marco Cota da Costa (Regatas Rosario), medalla de bronce en dos remos largos sin timonel; y Abigail Aguirre (Regatas Rosario), bronce en dos remos largos sin timonel.

Más allá de los resultados, la actuación nacional dejó en evidencia un presente competitivo y un futuro prometedor, con jóvenes talentos que comienzan a consolidarse en el plano internacional. Para resumir podría decirse que la participación argentina esta competencia ratificó el buen momento del remo nacional y su vigencia como uno de los grandes protagonistas del continente.

El medallero Sudamericano

La delegación argentina tuvo una actuación destacada en el torneo. El equipo cosechó un total de 20 medallas: 4 de oro, 12 de plata y 4 de bronce, lo que le permitió ubicarse entre las tres potencias del torneo, detrás de Chile, que lideró el medallero con 13 oros, y Brasil, que se quedó con el segundo lugar gracias a sus 22 preseas.

Los resultados finales fueron los siguientes:

• Chile

22 medallas

13 oros, 3 platas y 6 bronces.

• Brasil

22 medallas

7 oros, 5 platas y 10 bronces.

• Argentina

20 medallas

4 oros, 12 platas y 4 bronces.

• Paraguay

4 medallas

3 platas y 1 bronce.

• Uruguay

2 medallas

1 plata y 1 bronce.

• Perú

1 medalla

1 bronce.