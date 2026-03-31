Newell's sigue afuera del puesto del descenso en la tabla anual gracias a la derrota de Aldosivi

El rojinegro se mantiene un punto arriba del Tiburón, que perdió este martes ante Argentinos por 2 a 0. El partido fue un pendiente de la 7ª fecha

Aldosivi tuvo el debut del entrenador Israel Damonte, pero sigue sin ganar en el torneo.

Newell's se favoreció con el resultado del partido pendiente de la 7ª fecha que se jugó este martes en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Aldosivi perdió con Argentinos Juniors por 2 a 0 y no logró superar en la tabla anual a la Lepra, que continúa en el antepenúltimo lugar, fuera del puesto que por el momento determina un descenso.

Si bien Estudiantes de Río Cuarto se ubica en la última posición, que es la que define un descenso, por el momento pierde la categoría por estar en el fondo de la tabla de los promedios. En consecuencia, desciende el penúltimo de la anua l, por ahora Aldosivi.

Newell's acumula 6 puntos en la tabla anual y lo sigue Aldosivi con 5. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto reúne 4 unidades. Por encima de la Lepra se encuentran Riestra, con 7, y Gimnasia de Mendoza, con 9.

El entrenador Israel Damonte debutó en el banco de Aldosivi, sin conseguir que el equipo marplatense obtenga la primera victoria en el torneo, o aunque más no sea un punto.

Iván Morales y Román Riquelme convirtieron los goles de Argentinos, escolta en la zona B junto a River, y a 3 puntos del líder Independiente Rivadavia. Con este triunfo, el Bicho superó a Central y se le distanció 2 puntos.

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A Newell's también le resultó beneficiosa la caída de Aldosivi para la tabla de los promedios, más allá de que no tiene tanto riesgo como en la anual.

Newell's tiene un promedio de 1,048, seguido por Sarmiento (0,988) y Aldosivi (0,884). Más atrás, Gimnasia de Mendoza (0,818) y Estudiantes de Río Cuarto (0,364), que hasta acá pierde la categoría.

image (10) Newell's sufrió un duro golpe por la eliminación en la Copa Argentina. Sebastián Suárez Meccia

El conjunto rojinegro tiene una pelea fecha a fecha para zafar del descenso. El domingo visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, luego de la dura eliminación en la Copa Argentina frente a Acassuso, que le ganó por 2 a 0.