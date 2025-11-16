TC Pista: Marcos Dianda, con el equipo de Acebal, ganó en Toay y va por el título con 17 años

El pibe se afianzó arriba en Toay y busca su primer título nacional en el TC Pista con la estructura del Galarza Racing de Acebal. El rosarino Ricciardi, out.

El pibe de Guatimozín celebra en el podio en Toay. Marcos Dianda puede ser campeón del TC Pista con el Galarza Racing de Acebal.

Hace ya tres años que este pibito de Guatimozín viene creciendo en grande en el automovilismo y en la ACTC. Y siempre dentro de la estructura del Galarza Racing de Acebal que le abrió las puertas con solo 15 años. Ascendió desde el TC Pista Mouras al TC Pista , pasando por el Mouras, y ahora Marcos Dianda domina la telonera con la gran ilusión de alzarse con el título y el ascenso a Turismo Carretera.

Para eso venció con gran autoridad en Toay , sacando todos los puntos posibles y devolviéndole a Nicolás Moscardini con la misma moneda de lo que había hecho en Paraná. Esta vez el 1-2 fue al revés y sacó una ventaja importante para llegar al Mouras con una buena ventaja, pero de ninguna manera decisiva.

Dianda, con solo 17 años, supo tomar la delantera con autoridad y le fue sacando diferencias a Moscardini, q uien inclusive debió lidiar para mantener el segundo puesto con Marcos Castro.

A la última fecha, el de Guatimozín arriba con 192 puntos; 20 más que Moscardini; 50 más que Damián Bautista; 58,5 más que Gastón Iansa y 64 más que Joaquín Ochoa. Mientras que el de Reconquista, Gaspar Chansard, fue 11º y quedó a 69,5 pero no tiene chances reales porque Dianda no debería correr en La Plata para descontarle los 70,5 posibles.

Lo que queda para el rosarino en el TC Pista

El que perdió toda chance porque se desbarrancó en la Copa de Plata fue el rosarino Thomas Ricciardi, que ya no cuenta con chances de pelear el título que había empezado bien. Quedó a 88,5 de Dianda.

En lo que sí aún tiene chances matemáticas el rosarino es en ser subcampeón, lo que determinaría su ascenso al Turismo Carretera. Eso es por tabla general, donde tiene 394,5 puntos y está a 48,5 de Moscardini.

El piloto del RUS Med Team de raíces rosarinas y base en Arrecifes finalizó en un lejano 16º lugar, mientras que el de Rufino Faustino Cifre quedó 19º. Corrieron apenas 20 autos en Toay.