La Capital | Ovación | Fabián Noguera

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

El defensor, que jugó sus primeros dos partidos en Newell's, confía en "hacer un buen papel" contra Central. Dijo que "es todo nuevo" y lo vive "con tranquilidad"

18 de agosto 2025 · 14:40hs
Fabián Noguera fue titular en Newells por la Copa Argentina y luego ante Defensa en el Clausura.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fabián Noguera fue titular en Newell's por la Copa Argentina y luego ante Defensa en el Clausura.

Sabe que Newell's se juega mucho y no le pesa. Vivió el clásico de La Plata y entiende que llegó a una ciudad distinta a la hora de la pasión. Luego del partido contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, días después su debut con la rojinegra ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, Fabián Noguera ya piensa en el gran desafío siguiente, el clásico del sábado ante Rosario Central.

"Será mi primer clásico, es todo nuevo, pero lo vivo con mucha tranquilidad, con ganas, porque sabemos que vamos a hacer un buen papel. Cuando uno pone un pie en la ciudad ya se siente el clásico y es lo que pide el hincha. No tengo dudas que estaremos a la altura" afirmó el ex defensor del Pincha ante la pregunta de cómo vive el partido más importante de Rosario.

Entendió el rol y el mensaje que le imprimió desde su llegada a Newell's Cristian Fabbiani. Más allá de una breve puesta a punto en lo físico y futbolístico, el zaguero se transformó en el referente defensivo, si bien a a su alrededor está rodeado de jugadores con mucho recorrido, como Luciano Lollo, Vícto Cuesta, Saúl Salcedo y Luca Sosa.

>> Leer más: Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Los consejos de Fabián Noguera

"Cristian (Fabbiani) me trajo para eso, tengo experiencia tanto en el fútbol local, como en el exterior, y eso se lo trato de plasmar a los más chicos y a los que están recién arrancando. Uno trata de ponerse en ese rol, ayudándolos desde atrás donde uno ve todo. Y en lo que le pueda dar una mano al cuerpo técnico estaré disponible" explicó el defensor, ante la consulta de La Capital sobre la voz de mando dentro del campo de juego.

Quedó con un gusto agridulce ante Defensa y Justicia, ya que sintió que la Lepra se podía haber quedado con los tres puntos. "Si la jugada del "uru" (Fernández) hubiera terminado en gol nos hubiésemos llevado los tres puntos. Después del empate de ellos nos acomodamos bien, no tuvieron jugadas de peligro y al final creo que estuvo bien el empate", dijo.

Noguera consideró que Newell's respondió, pese a que presentó una formación alternativa en Florencio Varela. "Fue un equipo maduro. La mayoría de los chicos hacía mucho tiempo no jugaban, algunos con una inactividad de dos o tres meses. Sin embargo, estuvimos a la altura de un gran rival. Quizás faltó un poco de peso ofensivo, pero teníamos pocas prácticas juntos", planteó.

>> Leer más: Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

La satisfacción de tener rodaje

"Me había tocado jugar el miércoles (por la Copa Argentina) llegaba con una carga y un poco de cansancio también, pero en líneas generales terminé bien. Físicamente estoy muy bien. Sumar minutos me sirve, sobre todo empezar a jugar noventa minutos", dijo.

"Tanto tiempo inactivo, tras terminar la temporada afuera, me viene muy bien", añadió el zaguero, que fue el único fútbolista del plantel que jugó los dos encuentros completos antes del clásico.

No pudo esconder la satisfacción por lo vivido en los últimos siete días, con el debut en Newell's, la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina y siendo referente en el empate ante el Halcón de Varela. "Fue una semana redonda en lo personal. Obviamente, nos hubiera gustado ganar, pero es una cancha complicada, frente a un rival muy difícil y que juega bien. Termina siendo un punto positivo", subrayó.

>> Leer más: Fabbiani palpitó el clásico: "Newell's es una familia, esta es la semana más linda que vamos a tener"

El trabajo de la semana en el gol

En el gol de Jherson Mosquera para la victoria parcial, tuvo una charla previa con Fabbiani para un movimiento entrenado. "Era una jugada preparada. Lo jodía a Gaspi (Iñiguez) porque me la había tirado a mí y se la puso al colombiano (Mosquera). Salió un muy lindo gol. Tuvimos las chances para aprovechar algo más. Con la altura y con el buen pie que tenemos debemos hacer goles todos los partidos", sostuvo.

El defensor aclaró que no tiene inconvenientes de cambiar de posiciones de un partido a otro, como sucedió contra Atlético Tucumán que jugó de líbero y luego de stopper en Florencio Varela. "Es indistinto, también lo puedo hacer por izquierda. Un central puede manejarse bien en cualquiera de los perfiles. Estaré disponible para lo que decida el técnico", aseguró.

Noticias relacionadas
El pádel rosarino brilló en el torneo provincial. 

Rosario gritó campeón en el torneo provincial de pádel: cinco parejas ganaron y otras seis fueron finalistas

La nueva tribuna de Newells tendrá su inauguración oficial esta semana.

Newell's inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

Juan Giménez estaba jugando un buen partido contra Deportivo Riestra hasta el momento en el que sufrió una seria lesión.

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

La selección argentina encarará sus últimos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina con una ausencia importante y varias sorpresas

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Lo último

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Pullaro en Venado Tuerto: San Martín luchó por la libertad; hoy debemos honrarlo luchando unidos por la igualdad

Pullaro en Venado Tuerto: "San Martín luchó por la libertad; hoy debemos honrarlo luchando unidos por la igualdad"

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Sergio Rodríguez, un histórico en el mundo del delito ligado a robos resonantes, fue acusado por la sustracción de cinco vehículos de las calles de Casilda

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

Por Facundo Borrego
Política

El peronismo se corrió del purismo (de nuevo) y abraza nuevos tiempos

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque Nación se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Ovación
Fabián Noguera y su primer clásico: No tengo dudas de que estaremos a la altura
Ovación

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Fabián Noguera y su primer clásico: No tengo dudas de que estaremos a la altura

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Newells inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

Newell's inaugurará la tribuna Lionel Messi en la previa al clásico frente a Central

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

El fútbol argentino habló de la lesión de Juan Giménez, pero todavía no hay un diagnóstico oficial

Policiales
De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

La Ciudad
Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones
La Ciudad

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Zoom

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025