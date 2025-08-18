Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

El defensor, que jugó sus primeros dos partidos en Newell's, confía en "hacer un buen papel" contra Central. Dijo que "es todo nuevo" y lo vive "con tranquilidad"

Sabe que Newell's se juega mucho y no le pesa . Vivió el clásico de La Plata y entiende que llegó a una ciudad distinta a la hora de la pasión. Luego del partido contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, días después su debut con la rojinegra ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, Fabián Noguera ya piensa en el gran desafío siguiente, el clásico del sábado ante Rosario Central.

"Será mi primer clásico, es todo nuevo, pero lo vivo con mucha tranquilidad, con ganas, porque sabemos que vamos a hacer un buen papel. Cuando uno pone un pie en la ciudad ya se siente el clásico y es lo que pide el hincha. No tengo dudas que estaremos a la altura" afirmó el ex defensor del Pincha ante la pregunta de cómo vive el partido más importante de Rosario.

Entendió el rol y el mensaje que le imprimió desde su llegada a Newell's Cristian Fabbiani. Más allá de una breve puesta a punto en lo físico y futbolístico, el zaguero se transformó en el referente defensivo, si bien a a su alrededor está rodeado de jugadores con mucho recorrido, como Luciano Lollo, Vícto Cuesta, Saúl Salcedo y Luca Sosa.

Los consejos de Fabián Noguera

"Cristian (Fabbiani) me trajo para eso, tengo experiencia tanto en el fútbol local, como en el exterior, y eso se lo trato de plasmar a los más chicos y a los que están recién arrancando. Uno trata de ponerse en ese rol, ayudándolos desde atrás donde uno ve todo. Y en lo que le pueda dar una mano al cuerpo técnico estaré disponible" explicó el defensor, ante la consulta de La Capital sobre la voz de mando dentro del campo de juego.

Quedó con un gusto agridulce ante Defensa y Justicia, ya que sintió que la Lepra se podía haber quedado con los tres puntos. "Si la jugada del "uru" (Fernández) hubiera terminado en gol nos hubiésemos llevado los tres puntos. Después del empate de ellos nos acomodamos bien, no tuvieron jugadas de peligro y al final creo que estuvo bien el empate", dijo.

Noguera consideró que Newell's respondió, pese a que presentó una formación alternativa en Florencio Varela. "Fue un equipo maduro. La mayoría de los chicos hacía mucho tiempo no jugaban, algunos con una inactividad de dos o tres meses. Sin embargo, estuvimos a la altura de un gran rival. Quizás faltó un poco de peso ofensivo, pero teníamos pocas prácticas juntos", planteó.

La satisfacción de tener rodaje

"Me había tocado jugar el miércoles (por la Copa Argentina) llegaba con una carga y un poco de cansancio también, pero en líneas generales terminé bien. Físicamente estoy muy bien. Sumar minutos me sirve, sobre todo empezar a jugar noventa minutos", dijo.

"Tanto tiempo inactivo, tras terminar la temporada afuera, me viene muy bien", añadió el zaguero, que fue el único fútbolista del plantel que jugó los dos encuentros completos antes del clásico.

No pudo esconder la satisfacción por lo vivido en los últimos siete días, con el debut en Newell's, la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina y siendo referente en el empate ante el Halcón de Varela. "Fue una semana redonda en lo personal. Obviamente, nos hubiera gustado ganar, pero es una cancha complicada, frente a un rival muy difícil y que juega bien. Termina siendo un punto positivo", subrayó.

El trabajo de la semana en el gol

En el gol de Jherson Mosquera para la victoria parcial, tuvo una charla previa con Fabbiani para un movimiento entrenado. "Era una jugada preparada. Lo jodía a Gaspi (Iñiguez) porque me la había tirado a mí y se la puso al colombiano (Mosquera). Salió un muy lindo gol. Tuvimos las chances para aprovechar algo más. Con la altura y con el buen pie que tenemos debemos hacer goles todos los partidos", sostuvo.

El defensor aclaró que no tiene inconvenientes de cambiar de posiciones de un partido a otro, como sucedió contra Atlético Tucumán que jugó de líbero y luego de stopper en Florencio Varela. "Es indistinto, también lo puedo hacer por izquierda. Un central puede manejarse bien en cualquiera de los perfiles. Estaré disponible para lo que decida el técnico", aseguró.