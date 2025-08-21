La Capital | Ovación | director técnico

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia y mística de Sudamérica

El club despidió a su entrenador el domingo y rápidamente llegó a un acuerdo con el argentino. En 2021 estuvo allí el actual DT de Central, Ariel Holan

21 de agosto 2025 · 15:52hs
Juan Pablo Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que fue director técnico interino de Newell's.

Primero el club contactó a otro argentino, Jorge Sampaoli. Hubo algunas negociaciones muy superficiales y al final el director técnico oriundo de Casilda fue descartado. Pero rápidamente encontró a otro candidato, le hizo una propuesta y ya llegaron a un acuerdo.

De acuerdo a informes de prensa en Brasil, Juan Pablo Vojvoda aceptó la oferta del Santos FC y será el reemplazante de Cleber Xavier, quien fue despedido el domingo tras el 0-6 ante ante el Vasco da Gama en Brasileirao.

Las conversaciones entre los directivos de uno de los equipos con más historia de Sudamérica y Vojvoda avanzaron rápidamente este miércoles, después de que el club paulista descartara la llegada de Jorge Sampaoli.

Un director técnico muy buscado en Brasil

El argentino ya había sido tentado por otros clubes brasileños e incluso rechazó dos ofertas concretas, pero la llamada del Santos lo sedujo y el acuerdo entre ambas partes fue muy rápido.

El anuncio oficial sobre la contratación del ex-Newell's podría hacerse este mismo jueves y Vojvoda llegaría a Santos el viernes para firmar su contrato y hacerse cargo del equipo. Debutaría el 31 de agosto en el choque contra Fluminense.

Vojvoda tiene una extensa trayectoria. Comenzó como entrenador interino en Newell's, luego pasó por Defensa y Justicia, Talleres y Huracán, antes de llegar a Unión La Calera en Chile. Y de allí, pasó a Fortaleza.

La campaña de Vojvoda en Fortaleza

En el equipo del norte de Brasil estuvo desde 2021 hasta 2025. Ganó tres ediciones del Campeonato Cearense (21, 22 y 23) y dos Copas do Nordeste (2022 y 24). Este año lo despidieron luego de que el equipo sufriera nueve derrotas consecutivas. Dirigió al Fortaleza en 310 partidos, con 145 victorias, 77 empates y 88 derrotas.

El Santos viene muy mal en el Brasileirao. Está muy cerca de los puestos de descenso y viene de sufrir la goleada catastrófica de local ante el Vasco da Gama. En su plantel cuenta nada menos que con Neymar.

DT argentinos en Santos

En los últimos cinco años, Santos ya tuvo dos entrenadores argentinos y uno de ellos fue el actual director técnico de Central, Ariel Holan, quien dirigió al equipo en 2021 durante apenas 12 partidos, con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. El otro fue Fabián Bustos, en 2022.

