Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Central logró una racha única desde que participa en los torneos de AFA: nunca antes le había ganado cinco veces seguidas el clásico a Newell's

23 de agosto 2025 · 19:57hs
El festejo fue todo auriazul. Central volvió a ganarle a Newells el clásico.

Virginia Benedetto

El festejo fue todo auriazul. Central volvió a ganarle a Newell's el clásico.

Toda la alegría volvió a quedar en Arroyito y no fue para menos. La victoria sobre Newell's ya parece un clásico en los últimos tiempos y tanto fue así que con el 1 a 0, Central acumuló cinco triunfos al hilo por torneos de AFA, algo que nunca había logrado hasta el momento.

El golazo de Ángel Di María para vencer la resistencia de Juan Espínola a los 36 minutos del segundo tiempo fue el último eslabón de una saga que no termina, Es que con esta nueva victoria, Central acumuló 5 victorias al hilo ante Newell's, algo que en AFA nunca había logrado.

La seguidilla empezó en el 1 a 0 de la Copa Profesional 2023 en el Gigante, con el golazo de Ignacio Malcorra a los 41' del segundo tiempo. Fue el 3 de setiembre.

Siguió luego en el Coloso, por la Copa de la Liga 2024 el 25 de febrero, cuando Nacho Malcorra le dio el 1 a 0, a los 12 minutos del segundo tiempo.

Por la Liga Profesional del año pasado, el 10 de agosto y en el Gigante, nuevamente el festejo fue auriazul por 1 a 0, con grito de Facundo Mallo, tras tiro libre de Malcorra, a los 38' del complemento.

Y finalmente, la antesala del festejo de Di María, fue en el Coloso este año, cuando por la Copa de la Liga 2025, el 25 de febrero, Central derrotó a Newell's 2 a 1 con gritos de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz, descontando Ever Banega, en el único gol leproso de los últimos 7 clásicos.

>>Leer más: Ángel Di María, el héroe del clásico

Todos los números del clásico rosarino

Central sigue marcando su hegemonía ante Newell’s. Con esta victoria le sacó 21clásicos de ventaja a su eterno rival. Jugaron 280 partidos oficiales con 98 triunfos para los canallas, 77 para los leprosos, 103 empates y dos partidos que la AFA le dio por perdido el cotejo a ambos equipos.

Nunca en la historia por torneos de AFA pudo ganar 5 clásicos consecutivos como ahora Central. El récord de los de Arroyito es de 12 triunfos al hilo ante Newell’s, pero en la era Amateur entre 1914 y 1918 inclusive.

De los últimos 28 clásicos disputados, cuando Central volvió a primera división, la Lepra solamente ganó dos. Ambos en el Gigante. En el 2016 con gol de la Fiera Rodríguez y en 2022 con tanto de Juan Manuel García. En los 26 partidos restantes hubo 15 éxitos de Central y 11 tablas.

Ángel Di María ganó su primer clásico en AFA. Hasta este sábado había jugados dos (un empate y una derrota), y también había perdido los dos que jugó en 6ª de AFA en el año 2005.

La Lepra lleva 24 partidos sin convertirle un gol a los canallas en el primer tiempo. El último lo hizo Maximiliano Rodríguez, en el Inicial 2013, cuando los auriazules ganaron 2 a 1 de local con goles de Alejandro Donatti y Hernán Encina.

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

